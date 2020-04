Fast alle Veranstaltungen waren ausgebucht

Bad Mergentheim.Noch vor dem Corona-Stillstand hat die Bad Mergentheimer Stadtbücherei ihre große Kinder- und Jugendbuchwoche veranstaltet. Jetzt zieht die städtische Einrichtung eine positive Bilanz.

Leseförderung vielfältig und attraktiv gestalten – das ist auch in der nun bereits 22. Auflage der Aktionswoche der Anspruch gewesen, der über allem stand. Dazu hatte die Bücherei viele Institutionen und Partner an ihrer Seite.

Wie bereits in den Jahren zuvor waren bereits im Vorfeld alle Kinder und Jugendlichen zum Mitmachen beim Plakatwettbewerb aufgerufen. Gesucht wurde ein neues Titelbild für Flyer und Plakate der Kinder- und Jugendbuchwoche 2020. Zahlreiche Einsendungen von Bad Mergentheimer Schülern standen zur Auswahl. Die Entscheidung war nicht leicht, aber schlussendlich wurde ein Gewinner-Motiv gekürt: Sarah Rupp und Kate-Lynn Haßler haben gemeinsam das Siegerbild gestaltet. Zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Petra Schenk-Krieck wurden die Sieger und ihre ganze Klasse zu einer Lesung im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwoche in die Stadtbücherei eingeladen und durften dort ihren Preis – eine kleine literarische Überraschung – von der beliebten Autorin Bärbel Oftring entgegennehmen. Stolz konnten sie ihr Plakat und auch alle anderen kreativen Einsendungen im Bürgersaal des Kulturforums bestaunen.

Die Veranstaltungswoche insgesamt war aus Sicht der Stadtbücherei ein voller Erfolg. Fast alle Termine waren ausgebucht: eindrucksvolle Theater, spannende Lesungen und zahlreiche Kreativ-Workshops zogen über 1100 Besucher an und zauberten vielen Kindern ein Strahlen in die Augen und ein Lächeln ins Gesicht.

Mit der feierlichen Eröffnung durch Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn und einem musikalischen Beitrag der Jugendmusikschule ist die Buchwoche mit dem „Theater kreuz&quer“ und ihrem „König Daddelbart“ als erster von fast 20 Veranstaltungen gestartet. Zahlreiche Klassen durften die beiden bekannten und beliebten Kinder- und Jugendbuchautorinnen Bärbel Oftring und Nina Blazon live erleben.

„Voll eklig!“ gefiel

Die Biologin und Autorin Bärbel Oftring widmete sich dem Motto „Voll eklig!“ und bot allen Kindern und Jugendlichen einen Einblick in ein Thema, über das viel gestaunt, aber auch gelacht wurde.

Die Stuttgarter Autorin Nina Blazon brachte für die Grundschulklassen ihre Geschichte von dem „Drachen aus dem blauen Ei“ mit und unterhielt die Zuhörer mit der amüsanten Geschichte von Lavundel, dem kleinen Drachen, der das Leben einer Familie ganz schön auf den Kopf stellt. Für Schüler der Sekundarstufe I erzählte sie von ihren Reisen nach Irland und die Suche nach Elfen, die in ihrem Jugendroman „Silfur“ eine zentrale Rolle spielen.

Ein besonderes Projekt stellten zwei ehemalige Schüler des Martin-Schleyer-Gymnasiums vor. Sie hatten gemeinsam mit ihrem Literaturkurs 2019 ein Buch geschrieben, lasen aus dem Thriller zum Thema „Stalking“ vor und erzählten einiges zur Entstehungsgeschichte des Buches.

Für Kindergartenkinder gab es gleich zwei Theaterstücke in der Kinder- und Jugendbuchwoche. Zum einen haben Schüler der EPE, der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung in Bad Mergentheim, unter Leitung ihrer Lehrerin Martina Seemann ein Improvisations-Theaterstück erarbeitet und dieses vorgeführt. Zum anderen die Württembergische Landesbühne Esslingen mit den Abenteuern von „Hörbe und seinem Freund Zwottel“ vor Ort.

Literarischer Newcomer

Mit viel Spaß und Begeisterung haben die Kinder miterlebt, wie es in Otfried Preußlers Geschichte bei den Hutzelmännern im Siebengiebelwald zugeht. Die Buchhandlung Moritz und Lux präsentierte die Lesung eines literarischen Newcomers. Als der junge Autor Charly Art seine Geschichte an verschiedene Verlage geschickt hatte, ahnte er nicht, dass sein erstes Buch sofort ein großer Erfolg wird. Er hatte bei seinem Besuch in der Stadtbücherei zahlreiche Informationen über seine Geschichte als junger Schriftsteller und natürlich auch seinen Roman „Moonlight Wolves“ dabei. Beeindruckendes Programm wurde auch für ältere Jugendliche im Kino „Movies“ geboten. In Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Marabu fand der dritte „Tauber-Slam“ statt. Junge Sprachpoeten traten im Wettstreit mit ihren eigenen Texten gegeneinander an. Es war ein kurzweiliger, thematisch breitgefächerter Abend.

Zum Abschluss der Woche wurde noch einmal richtig Lust auf Bücher gemacht. Miriam Liebendörfer von der Buchhandlung Rupprecht hat Schulklassen der Grund- und Realschule viele tolle Lesetipps mitgebracht und vorgestellt. Dabei blieben keine Wünsche offen. Beim Entziffern eines Codes durften die jungen Besucher dann selbst ihr detektivisches Können beweisen. Parallel durfte eine Grundschulklasse in der Jugendtechnikschule die „Welt des Lesens und des Programmierens“ erkunden. Die Stadtbücherei freut sich, dass das Interesse an der Aktionswoche so groß war und verspricht schon jetzt, sie wolle auch beim nächsten Mal wieder „Lesen zum Erlebnis machen“. stv

