Fantastischer Traum, ewig Kind zu sein

Nur wenige Kinderbücher sind Meisterwerke der Weltliteratur. „Alice im Wunderland“ gehört dazu und gilt als eines der schönsten überhaupt. Nächsten Sommer wird es in Niederstetten gespielt.

Niederstetten. Der Kontrast könnte kaum größer sein: Im letzten Jahr feierte das Freilichttheater im Tempele mit seiner Interpretation des Bauernschwanks „Kohlhiesels Töchter“ beim Publikum seinen bislang größten Erfolg. Nächstes Jahr kommt mit „Alice im Wunderland. Kein Kinderspiel“ erstmals ein Stück auf die Bühne, das auf einem Kinderbuch basiert. Der Bruch ist gewollt, verrät die Theatervereinsvorsitzende Heidi Maedel im Gespräch mit den FN: „Wir wollten bewusst in ein anderes Genre gehen“, sagt sie. Trotz des Richtungswechsels bleibt das Theater im Tempele dem seit einigen Jahren gepflegten Konzept treu: Auch 2020 wird im Tempele wieder gesungen.

„Alice im Wunderland“, das der britische Autor Lewis Carroll im Jahr 1865 veröffentlichte, ist schon oft verfilmt worden und wird auch heute noch auf den großen Theaterbühnen gespielt. Dabei macht Carrolls Talent, in den Dialogen seiner berühmten Figuren wie der Grinsekatze, des Jabberwocky, der Königin und des verrückten Hutmachers Wortspiel, Logik und Fantasie mit einander zu verbinden und sie ebenso lustige wie weise Worte sprechen zu lassen, den besonderen Reiz der Bücher aus, die Erwachsene und Kinder zugleich begeistern.

Die Regie führt wieder der Kölner Ulrich Schulz, der erstmals die komplette Ausstattung des Stücks – Kostüme und Bühnenbild – wegen „zu vieler anderer Verpflichtungen“ in die Hände seiner langjährigen Bühnenbildner-Kollegin Kerstin Faber gibt.

Nicht nur bei der Ausstattung, auch bei der dramaturgischen Erarbeitung hat Schulz professionelle Unterstützung: Die Kölnerin Simone Höft schreibt zurzeit an einer auf das Niederstettener Freilichttheater zugeschnittenen Bühnenfassung. Seit vielen Jahren verfasst Höft Sach- und Bildergeschichten für das Kinderfernsehen und andere TV-Formate sowie Synchron- und Drehbücher. Für die Autorin ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Schulz: Für die Operette „Die schöne Helena“ von Jacques Offenbach, die Ende Oktober am Theater Magdeburg Premiere feierte und bei der Schulz Regie führte, schrieb sie die Dialoge.

Im Prinzip, sagt Höft im Gespräch mit den FN, habe sie sich sehr an die Vorlage – Alice im Wunderland und die Fortsetzung Alice hinter den Spiegeln – gehalten. Allerdings ist „ihre“ Alice nicht, wie im Kinderbuch, sieben, sondern 15 Jahre alt, was sich aufgrund der im Buch behandelten Pubertätsthemen wie Erwachsenwerdung, Ichfindung und Emanzipation auch anbiete, sagt die Autorin. So erkläre sich auch der von Schulz und Höft gewählte Titel-Zusatz „kein Kinderspiel“: „In den Büchern steckt so viel drin, so viel Universales, das größer ist als nur Kinderthemen“, schwärmt Höft.

Anders als im Buch tritt der Autor des Romans im Niederstettener Theaterstück selbst auf und mischt sich unter die Figuren aus der Wunderlandwelt.

Lewis Carroll, der im wahren Leben Charles Lutwidge Dodgson hieß und Mathematikprofessor in Oxford war, hatte das Buch im Jahre 1864 unter seinem Pseudonym für die siebenjährige Alice Pleasance Liddell, die Tochter seines Dekans, geschrieben, zu der er eine ganz besondere Verbindung hatte. Ähnlich wie die Alice in seinem Stück, hat sich Carroll in der Erwachsenenwelt nicht besonders wohlgefühlt. Wirklich in seinem Element war der schüchterne und stotternde Oxforder Mathematiker nur, wenn er sich mit Kindern umgeben konnte. Und so rechnet Carroll in „Alice im Wunderland“ mit der Erwachsenenwelt ab, indem er durch seine Figuren spricht. Um die der Nonsens-Literatur zugerechnete, episodenhafte Coming-of-age-Geschichte für die Bühne zu verdichten, hat Höft die Geschichte zudem dramaturgisch zugespitzt und ihr ein Thema, einen roten Faden gegeben: Alice versucht, in dem Wunderland Königin zu werden und muss sich gegen Widerstände durchsetzen, die sie schließlich reifer und erwachsener werden lassen. Die Vorbereitungen für die Theatersaison 2020 laufen also schon: so liegen die Entwürfe für die Kostüme vor, noch im Dezember kommt Regisseur Ulrich Schulz nach Niederstetten, um dem Ensemble und dem riesigen Team hinter der Bühne das Stück vorzustellen und den Rahmen der Inszenierung zu erläutern. Schon ab Januar geht es mit dem Nähen der Kostüme und ersten Vorbereitungen für den Bühnenbau los, der dann im März und April erfolgt. Professionelle Unterstützung bekommt das Theater außerdem bei der Choreographie von Heike Lechler vom Tanzzentrum Röttingen sowie von Lothar Lempp, der beim Bau der plastischen Kostümelemente mithilft. Für die Musik zeichnet wie bei „Kohlhiesel“ Tim Isfort verantwortlich, der die acht eingeflochtenen Lieder komponiert hat.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019