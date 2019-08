Familienleben stand im Vordergrund

Bad Mergentheim.Als vor wenigen Tagen im Hause von Jurij Lomov und Maria Lomova Goldene Hochzeit gefeiert wurde, war dies auch ein Anlass, auf 50 schöne, aufregende, aber auch entbehrungsreiche gemeinsame Jahre zurückzublicken.

Geboren wurde Maria Lomova am 26. Dezember 1950 im russischen Sibirien. Ihre Vorfahren waren dem Ruf Katharinas der Großen gefolgt, sich im russischen Reich niederzulassen und zu dessen Aufbau mit beizutragen.

Neue Heimat Kirgistan

Nach einigen Jahren in Kasastan wurde die Familie von Maria in Kirgistan sesshaft.

Dort erlente die Jubilarin den Beruf der Näherin, den sie über acht Jahre ausübte. Nach einer entsprechenden Fortbildung wechselte sie in den russischen Postdienst, in dem sie über 20 Jahre eine gehobene Stelle innehatte.

Ihr Mann Jurij erblickte am 19. August 1946 in Kirgistan das Licht der Welt. Als Bauingenieur und Stukateur war er zeitlebens mit der Planung und Errichtung von Wohn- und Geschäftgebäuden beschäftigt. Kennengelernt hat sich das Paar ganz traditionell beim Tanz am 1. Mai 1969, wie Maria Lomova verschmitzt lächelnd erzählt.

Blumen mitgebracht

Dass ihr Jurij nur auf der anderen Straßenseite ihres Hauses wohnte, verriet er ihr erst einige Zeit später. Offenbar hatte der Pfeil Amor sie beide gleich heftig erwischt, denn nur wenige Monate später feierten sie ihre Hochzeit. Mitverantwortlich war sicher auch der Umstand, dass Jurij Lomov seine Maria, vom Tag des Kennenlernens bis zu ihrem Hochzeitstag, jeden Tag mit dem Fahrrad vom Geschäft abholte und ihr gleichzeitig einen Blumenstrauß und etwas Essbares mitbrachte.

Als 1970 ihr Sohn Jurij, 1972 und 1987 ihre Töchter Nathalia und Marina geboren wurden, war das Familienglück perfekt.

Großer Einschnitt

Ein großer Einschnitt vollzog sich im Jahre 2002, als das Ehepaar samt Kindern nach Deutschland aussiedelte, genauer gesagt nach Bad Mergentheim zu ihrer dort bereits wohnenden Mutter Dorothea Winkenstern. Nun galt es, sich hier einzuleben und den Kindern ein liebevolles Zuhause zu schaffen. Dass ihnen dies hervorragend gelungen ist, beweisen die tagtäglichen Kontakte zu ihren Kindern. Besonders die Kochkünste der Mutter werden allseits sehr geschätzt und gerne in Anspruch genommen.

Beste Babysitterin

Darüber hinaus war und ist sie für die sechs Enkel und zwei Urenkel die beste Babysitterin der Welt, wie diese schmunzelnd berichten. In ihrer Freizeit geht das Jubelpaar gerne spazieren und besucht so oft es geht, die über 90-jährige Mutter von Maria Lomova.

Weitere Highlights sind die immer wiederkehrenden Urlaube mit ihren Kindern und Enkelkindern, die sie in die verschiedensten Länder führen.

Langeweile ein Fremdwort

Langeweile kennt das Ehepaar Lomov und Lomova dank ihrer Großfamilie nicht, vielmehr hält sie der ständige Kontakt mit ihren Liebsten sichtlich jung und fit.

Als Zeichen der Anerkennung überbrachte Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn die Glückwünsche des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann sowie einen Geschenkkorb der Stadt Bad Mergentheim.

Unsere Zeitung schließt sich diesen Wünschen gerne an und hofft, dass dem Jubelpaar noch viele glückliche und gemeinsame Jahre vergönnt sein mögen. foh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019