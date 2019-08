Faire Punkte, faire Siege

Bad Mergentheim/Niederstetten.Für acht Volleyball-Mitglieder des TV Bad Mergentheim fand vor kurzem in der Sporthalle in Niederstetten die theoretische und praktische Prüfung zum Erwerb der D-Schiedsrichter-Lizenz statt. An einem Lehrabend zuvor ist das theoretische Fachwissen von Lehrwarten des VLW-Verbandes vermittelt worden. Alle Prüflinge haben in der Gruppenarbeit mit Selbstüberprüfung bewiesen, dass sie die grundlegenden Kenntnisse des Regelwerks sowie der wichtigen Ordnungen hervorragend erlernt haben. Nun sind die erfolgreichen Absolventen als erste und zweite Schiedsrichter sowie als Anschreiber bestens vorbereitet, das angeeignete Wissen auf kommenden Spieltagen in der Region umzusetzen. Die Spielrunde beginnt Mitte September 2019. Zuschauer sind willkommen. Die Termine gibt es ab Anfang September auf der Website www.volleyballinbadmergentheim.de.tl. dz/ Bild: Alexander Flören

