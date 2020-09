Bad Mergentheim.Beim Befahren eines Kreisverkehrs in der Herrenwiesenstraße wurde am Sonntagabend ein 71-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Der Mann radelte gegen 20 Uhr in den Kreisverkehr. Zeitgleich fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Opel in den Kreisel.

1000 Euro Schaden

Der Autofahrer ging wohl davon aus, dass der Radfahrer den Kreisverkehr, wie er selbst auch, an der Herrenwiesenstraße verlassen wollte und setzte daher zum Überholen an. Der Radfahrer blieb jedoch weiter im Kreisverkehr, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad kam.Der 71-Jährige stürzte in Folge des Unfalls und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020