Fahrrad-Flohmarkt des RC-Dreigang

Bad Mergentheim.Aufgrund zahlreicher Anfragen, ob auch in diesem Jahr der beliebte Gebrauchtradmarkt des RC-Dreigang Germania wieder stattfindet, möchten die Verantwortlichen nun alle Interessenten auf diese Aktion aufmerksam machen. Der Markt findet am Samstag, 14. März, auf dem Pausenhof der Grundschule „Stadtmitte“ statt.

Die gesamte Organisation liegt wieder in den Händen der ehrenamtlichen Helfer des Vereins, ohne Einfluss eines kommerziellen Unternehmens. Aus dem Erlös dieser Veranstaltung, bestreitet der Verein seine zahlreichen, breitensportlichen Aktivitäten, die letztendlich allen Fahrradfahrern nützen.

So kann man bereits heute auf zwei Veranstaltungen verweisen, die allen Teilnehmern Vorteile in Gesundheit und Sicherheit bringen werden. So organisiert man am Samstag, 28. März, ein Pedelec-Training mit Instruktoren des ADAC/ADFC für mehr Sicherheit der Pedelecfahrer im Straßenverkehr und ab Mittwoch, 1. April, startet wieder der bekannte AOK-Radtreff, weil Bewegung gut tut. Zu beiden Aktionen erhält man nähere Einzelheiten während des Fahrradgebrauchtmarktes.

Am Samstag, 14. März, beginnt der Flohmarkt um 8 Uhr mit der Annahme und Registrierung der Fahrräder. Der Verkauf startet ab 9 Uhr. Der Pausenhof bietet reichlich Gelegenheiten für ausreichende Probefahrten. Der Ablauf ist durch die Marktordnung des Vereins geregelt und für Verkäufer und Käufer bindend.

Der Veranstalter erhebt für alle verkauften Teile eine Provision von zehn Prozent und für nicht verkaufte Teile eine Standgebühr. Mit dem Marktende gegen 13 Uhr können die Verkaufserlöse entgegen genommen beziehungsweise müssen nicht verkaufte Teile wieder abgeholt werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020