Fachvortrag zum Thema Diabetes

Bad Mergentheim.Die Mitglieder der Diabetes-Selbsthilfegruppen Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim sind nach langer Abstinenz aufgrund Corona willkommen zum Treffen der Diabetiker unter Einhaltung der aktuell geltenden Vorschriften zur Coronakrise (Mund-Nase-Schutz, Abstandsregelung) am Montag, 8. Juni, um 19 Uhr im Hörsaal 2 der Diabetesklinik in Bad Mergentheim, Theodor-Klotzbücher-Straße 12.

Neuigkeiten und Entwicklungen

Referent ist Eric Kadenbach von der Firma Roche Diagnostics. Er wird über alle Neuigkeiten und Entwicklungen in Sachen Diabetes in seiner Firma berichten. Im Anschluss besteht auch die Möglichkeit zu Fragen an den Referenten sowie zu Fragen untereinander. Hierzu sind auch Interessierte und Angehörige von Betroffenen willkommen. Die Teilnahme ist mit keinen Kosten verbunden außer der Anreise. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020