Fachhochschulreife öffnet Perspektiven

23 Schüler des Berufskollegs für Gesundheit und Pflege an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung freuen sich über die bestandene Fachhochschulreife.

Bad Mergentheim. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde erhielten die stolzen und glücklichen Absolventen der Klasse „1 BK 2 P“ von ihrem Klassenlehrer Christian Schäfer ihre Zeugnisse. Einstimmig konnte man vernehmen, dass sich der Schulbesuch gelohnt hat. Mit den erworbenen Qualifikationen stehen den jungen Menschen nun vielfältige Möglichkeiten offen. Ob Ausbildung oder Studium: in jedem Fall bieten sich Chancen, einen attraktiven Beruf zu ergreifen.

Den Auftakt der Prüfung machte das Fach Deutsch. Hierbei wählten die Prüflinge aus sechs Themen eine Aufgabe. Zur Wahl standen zwei textunabhängige Erörterungen, zwei Texterörterungen und je ein Thema zu Pflichtlektüren – „Woyzeck“ von Georg Büchner und „Der Trafikant“ von Robert Seethaler.

In der Englischprüfung wurden die vom Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) geforderten Kompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen sowie Textproduktion geprüft. Die Prüfung der berufsbezogenen Schwerpunktfächer oder Profilfächer stand danach an.

An den hauswirtschaftlich/landwirtschaftlich/sozialpädagogischen Schulen ist dies das Fach „Biologie mit Gesundheitslehre“. Die Prüfung im Fach Mathematik bildete den Abschluss des schriftlichen Prüfungsteils. Die mündlichen Prüfungen fanden dann Anfang Juli statt.

Die einjährige Ausbildung am „1 BK1P“ war Voraussetzung für den Besuch des 1 BK2P. Sie führt nach dem mittleren Bildungsabschluss in das Feld der Gesundheits- und Pflegeberufe ein.

Die Ausbildung im Berufskolleg I berechtigt zur Aufnahme ins Berufskolleg II, wenn in Deutsch, Englisch, Mathematik und Biologie ein bestimmter Notendurchschnitt erreicht wurde. Das 1 BK1P haben im Schuljahr 2018/19 an der Beruflichen Schule für Ernährung.Pflege.Erziehung 30 Schüler erfolgreich absolviert.

Aufbauend auf soliden Kenntnissen in Biologie mit Gesundheitslehre und Pflege wurden Grundfertigkeiten für den Pflegealltag und im Laborbetrieb erlernt. Abgerundet wird der Bildungsgang durch vertiefte Kenntnisse in Ernährungslehre und Diätetik.

Ein Praktikum von 80 Wochenstunden in pflegenden Einrichtungen gab Einblick in mögliche Berufsziele und vermittelte erste Berufskontakte. Ebenso wurde das Allgemeinwissen in den Fächern Religion, Deutsch, Englisch, Mathematik und Gemeinschaftskunde vertieft, berufsbezogene Kenntnisse wurden in Wirtschaftskunde/Recht sowie Datenverarbeitung vermittelt. Zum Abschluss war eine zentral gestellte Klassenarbeit in Biologie mit Gesundheitslehre zu bewältigen.

Die Fachhochschulreife haben in der Klasse 1 BK2P erfolgreich bestanden (Klassenlehrer Christian Schäfer): Emilia Baier, Bad Mergentheim-Markelsheim; Simon Bayerlein, Boxberg; Justine Isabelle Burger, Igersheim; Miriam Bürckert (Preis), Bad Mergentheim-Hachtel; Anna Eberhardt, Werbach-Niklashausen; Katharina Flink, Wertheim; Erika Henneberg; Triefenstein-Rettersheim; Monika Hock, Ravenstein-Ballenberg; Raphaela Hümmert, Bad Mergentheim-Löffelstelzen; Erika Jankowoi, Bad Mergentheim; Dominic Jost, Boxberg-Wölchingen; Carmen Kalinovski,Boxberg; Paulina Kuklinski, Tauberbischofsheim-Distelhausen; Kathleen Metzger, Boxberg; Julia Neumeier, Bad Mergentheim; Ceyda Oguz, Lauda-Königshofen; Anne-Michelle Reichert, Weikersheim; Laura Rodemers (Belobigung), Wertheim-Dörlesberg; Judith Schenk, Bad Mergentheim; Evelina Stoy, Werbachhausen; Mika Stöhr, Lauda-Königshofen; Clara Thorwart-Gumpert, Weikersheim; Tina Vlasic, Bad Mergentheim.

Die Zusatzausbildung zum Gesundheitsassistenten haben erworben: Miriam Bürckert, Katharina Flink, Monika Hock, Raphaela Hümmert.

Die Absolventen der Klasse „1BK1P1“ (Klassenlehrerin Birgit Faulhaber): Alina Arweiler (Preis), Assamstadt, Katharina Bauer, Boxberg-Schweigern, Maria Czerniejewski, Creglingen; Lea Ernst, Boxberg; Celina Fleischmann, Altenbuch; Laura Klein, Wertheim-Vockenrot; Saskia Koch, Grünsfeldhausen; Christina Schleger, Tauberbischofsheim; Katarzyna Stankiewicz, Tauberbischofsheim; Carolin Steger, Creglingen; Amanda Veith, Grünsfeld; Hanna Celine Weckesser (Preis), Boxberg-Oberschüpf; Leonara Wittmann, Tauberbischofsheim.

Die Absolventen der Klasse „1 BK1P2“: Carolin Jill Baumann; Bad Mergentheim; Emmylina Damm, Igersheim; Tabea Dürr, Bad Mergentheim-Edelfingen; Jessica Ehler, Igersheim; Ann-Katrin Hachtel (Belobigung), Bad Mergentheim-Herbsthausen; Svenja Hanel, Niederstetten; Patryk Jaskulski, Gerabronn; Christina Kutscher; Ronja Münzer, Weikersheim; Cara Nübel, Bad Mergentheim-Wachbach; Johanna Schämer, Weikersheim-Laudenbach; Alison Stöcklein, Boxberg; Anna Veeh, Creglingen-Archshofen; Selina Walter (Belobigung), Weikersheim; Fabian Wernau, Blaufelden; Aaron Wild, Boxberg; Theo Öhrlein, Wertheim.

