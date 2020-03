„Essstörungen“: Vortrag entfällt

Bad Mergentheim.Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die öffentliche Vortragsveranstaltung zum Thema „Essstörungen“ im Rahmen der Vortragsreihe „Psychische Gesundheit im Dialog“ aus, die für den 1. April im Kurhaus geplant war. Das teilt der Veranstalter, die Kitzberg-Kliniken mit. Als Referentin war Frau Jutta Bungenstab, Oberärztin an den Kitzberg-Kliniken, vorgesehen.

Über Krankheiten aufklären

Essstörungen sind ein Krankheitsbild, für das die Kitzberg-Kliniken besondere Expertise besitzen. Es sind vor allem Anorexia und Bulimia nervorsa, umgangssprachlich Magersucht und Ess-Brecht-Sucht, zu nennen, aber auch Essanfälle, die sogenannte „Binge Eating“-Störung. Es handelt sich um schwere Erkrankungen, die nicht selten sind. Betroffene mit Essstörungen kommen aus ganz Deutschland zur Behandlung nach Bad Mergentheim.

Die Kitzberg-Kliniken haben im vergangenen Jahr die Vortragsreihe „Psychische Gesundheit im Dialog“ ins Leben gerufen. Ziel der Vortragsreihe ist, über psychische Erkrankungen aufzuklären. Sie findet jeweils am ersten Mittwoch im Monat im Kurhaus statt. Die Vortragsreihe wurde in diesem Jahr von Frau Dr. Helmbold, Leitende Psychologin an den Kitzberg-Kliniken, mit „Bewegung und Psyche“ fortgesetzt. Der Besuch dieser Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die nächste öffentliche Vortragsveranstaltung findet, sofern dies die Corona-Pandemie es zulässt, am 3. Juni zum Thema ADHS bei Kindern statt. kitz

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.03.2020