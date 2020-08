Es hagelte Preise und Belobigungen

Bad Mergentheim.Im Rahmen einer Feierstunde an der frischen Luft haben 76 Zehntklässler sowie acht Neuntklässler der Realschule St. Bernhard ihre Zeugnisse in Empfang genommen. Die traditionelle Abschlussfeier mit Gottesdienst und anschließendem Programm im Kursaal konnte in diesem Jahr nicht stattfinden. Stattdessen trafen sich die Schüler klassenweise an drei Abenden mit ihren Eltern, den Klassenlehrern sowie Schulleiter Axel Janke im Schulhof in der Mühlwehrstraße.

Auf der Suche nach der Wahrheit

Mit dem feierlichen „Amazing Graze“ eröffneten die Musiklehrer Ulrike Stehling und Wolfgang Weiß die Veranstaltung. Axel Janke wünschte den Absolventen für den neuen Lebensabschnitt anschließend, dass sie immer auf der Suche nach der Wahrheit bleiben und damit lebenslang weiterlernen sollen. Besonders aufmerksam müsse man sein, wenn man vorschnell Lösungen für komplexe Themen von Verschwörungstheoretikern und Extremisten unterbreitet bekäme, die Unwahrheiten und Vorurteile enthielten. Jesus wolle die Menschen in ihrem Weg begleiten. Als Erinnerungsanker bekam jeder Schüler einen Schlüsselanhänger mit der Zusage „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ überreicht.

Als Höhepunkt der Feierstunde erhielten die Schüler ihre Zeugnisse, wobei 24 Preise für herausragende schulische Leistungen, 30 Belobigungen sowie zahlreiche Sonderpreise überreicht wurden. Christina Haas und Giulia Rösner erreichten als Klassenbeste in der 10a einen Durchschnitt von 1,3. Luisa Ott, Antonia Muhler (beide 10b) und Josua Landwehr (10d) erreichten jeweils als Klassenbeste einen Traum- Durchschnitt von 1,1. Sonderpreise für ihr Engagement in der SMV erhielten Charlotte Ferner (10a), Antonia Muhler (10b), Bastian Metzger und Tim Glass (beide 10d). Tim Glass erhielt zudem einen Sonderpreis für sein soziales Engagement und den Einsatz für die Schulgemeinschaft. Max Wiese (10d) erhielt den Paul-Schempp-Preis in evangelischer Religion, Sonderpreise für Religion bekamen darüber hinaus Tim Glass (10 d, katholisch) und Stella Grullini (10a, evangelisch). Für die sechsjährige Mitgliedschaft im Schulchor wurden Jule Haas und Tabea Schübel (beide 10b) geehrt. Antonia Muhler bekam einen Sonderpreis für ihre Leistungen in Musik.

Aus Klasse 10a (Klassenlehrerin Barbara Goedeckemeyer) haben die Abschlussprüfung bestanden: Maike Bieger (Tauberbischofsheim) Lob, Alina Deuser (Assamstadt), Hannah Diemer (Distelhausen), Salome Dürr (Bad Mergentheim) Preis, Emma Ehrly (Assamstadt), Charlotte Ferner (Unterbalbach) Preis, Isabeau Gayer (Hachtel) Preis, Stella Grullini (Kützbrunn) Preis, Sanya Gundermann (Assamstadt) Lob, Christina Haas (Wachbach) Preis, Isabelle Kellner (Unterbalbach) Lob, Janina Kinscher (Heckfeld), Miriam Köhler (Grünsfeld) Preis, Luisa Köppler (Assamstadt) Lob, Sina Kuhn (Herbsthausen) Lob, Emely Lerke (Edelfingen), Alina Nuß (Hausen) Lob, Denise Rauch (Grünsfeld) Lob, Giulia Rösner (Grünsfeld) Preis, Lilli Schewe (Edelfingen) Lob, Isabelle Schweizer (Bad Mergentheim) Lob, Anne Spinner (Lauda- Königshofen) Lob, Sally Weinig (Oberbalbach) Lob.

Aus Klasse 10b (Klassenlehrerin Sonja Mühleck) haben die Abschlussprüfung bestanden: Jana Birnbreier (Gamburg), Elisabeth Denz (Bad Mergentheim) Preis, Johanna Eisenhauer (Bad Mergentheim) Lob, Katja Eßwein (Lillstadt) Preis, Lian Fares (Bad Mergentheim) Lob, Madlen Gießel (Schäftersheim) Lob, Sarah Güds (Igersheim), Jule Haas (Markelsheim) Lob, Alina Hachtel (Bad Mergentheim) Preis, Mareike Herrmann (Stuppach) Preis, Victoria Herwarth (Nassau) Preis, Lea Mareen Höfner (Igersheim) Lob, Karoline Karczewski (Bad Mergentheim), Anna Keck (Tauberrettersheim) Lob, Thalia Judith Kunz (Bad Mergentheim) Lob, Sarah Lorey (Weikersheim) Preis, Antonia Muhler (Laudenbach) Preis, Christina Ott (Löffelstelzen) Preis, Luisa Ott (Nassau) Preis, Pia Anja Petersam (Laudenbach) Preis, Ena- Elieth Sabic (Bad Mergentheim) Preis, Leonie Scherbaum (Tauberrettersheim) Preis, Eliana Schirach (Bad Mergentheim) Lob, Hannah Schleicher (Bad Mergentheim) Preis, Marie Scholz (Igersheim) Lob, Tabea Schübel (Bad Mergentheim) Lob, Samira Weinöhl (Apfelbach) Lob, Julia Zobel (Laudenbach) Preis.

Aus Klasse 10d (Klassenlehrer Sebastian Quenzer) haben die Abschlussprüfung bestanden: Finn Barthel (Werbach) Lob, Michael Bauer (Elpersheim), Simon Candler (Leidersbach- Volkersbrunn) Lob, Andreas Eckert (Bad Mergentheim) Lob, Tim Glass (Bad Mergentheim) Preis, Sandro Greger (Weikersheim), Paul Jonas Günther (Bad Mergentheim), Nicolai Haag (Bad Mergentheim), John- Luc Hieb (Igersheim), Marcel Krawietz (Althausen) Lob, Daniel Kubsky (Wachbach), Josua Landwehr (Stuppach) Preis, Malte Landwehr (Bad Mergentheim) Lob, Lukas Lange (Oberlauda) Lob, Bastian Metzger (Laudenbach) Lob, Marvin Müller (Neunkirchen), MJ Nocillas (Bad Mergentheim), Nenis Rameski (Lauda- Königshofen), Max Schiller (Althausen), Stieven Schlemmer (Neunkirchen), Jonas Schneider (Tauberrettersheim), Noah Schübel (Igersheim) Lob, Maximilian Weiß (Unterbalbach), Max Wiese (Bad Mergentheim), Silas Winkmann (Wenkheim).

Erstmals legten an der Realschule St. Bernhard auch acht Schülerinnen und Schüler die Hauptschulabschlussprüfung erfolgreich ab und bekamen ihr Zeugnis überreicht. Dies waren aus Klasse 9a (Klassenlehrer Josef Gabel): Maleen Apfelbacher (Tauberbischofsheim) und Emma Hösel (Igersheim). Aus Klasse 9d (Klassenlehrer Steffen Markert): Klaus Diekemper (Bad Mergentheim), Julian Dolgow (Bad Mergentheim), Daniel Dyrbusch (Bad Mergentheim), Leonardo Kancar (Bad Mergentheim), Marcel Karczewski (Bad Mergentheim) und Sascha Noel Vogt (Bad Mergentheim).

Die 76 Zehnt- sowie acht Neuntklässler freuen sich über ihre bestandene Mittlere Reife beziehungsweise ihren Hauptschulabschluss. pm

