Erstmals musizierten alle gemeinsam

Ein abwechslungsreiches und sehr stimmungsvolles Adventskonzert präsentierte auch heuer wieder das Deutschorden-Gymnasium in der Schlosskirche.

Bad Mergentheim. Es war einerseits wie in den vergangenen Jahren, denn die Schlosskirche war abermals fast komplett gefüllt. Das lag nicht nur an den vielen Eltern, Angehörigen, Freunden und Bekannten der teilnehmenden Schüler, sondern auch daran, dass sich das Jahreskonzert des Gymnasiums auch für andere Besucher zu einer beliebten Tradition im adventlichen Veranstaltungskalender etabliert hat. So etwa für Sänger Bad Mergentheimer Chöre, da am Ende ein vielstimmiges Weihnachtslied erklang. Andererseits war manches heuer doch anders als sonst. So gab es erstmals ein Gesamtkonzert aller musikalischen Gruppierungen und Ensembles des Deutschorden-Gymnasiums in der Schlosskirche, nachdem in früheren Jahren etwa die Musikprofilklassen und das Vororchester ein separates Adventskonzert in der Schulaula geboten hatten.

Außerdem war es das „Jahr eins nach Axel Bähr“, wie Rektor Christian Schlegel sagte. Axel Bähr war bis 2019 Musiklehrer am DOG und hatte vor über 37 Jahren dort das Jugendsinfonieorchester (JSO) ins Leben gerufen. Zudem war er Initiator und bis dahin musikalischer Gesamtleiter auch des jährlichen Adventskonzerts. In diesem Jahr wirkte er im großen Gesamtchor beim Abschlusslied mit. Auf dem Programm standen wieder Lieder, Traditionals und Werke mannigfacher Genres und Komponisten unterschiedlicher Zeitepochen, beginnend beim 15. Jahrhundert bis hin zur Moderne. Einen feierlichen Auftakt bildeten die Streicherklassen 5 und 6 mit „Ihr Kinderlein kommet“ und „Jingle Bells“, gefolgt vom Jugend-Vororchester („A Prince Denmark’s March“), der Musik-Profilklasse 8 („Leuchte mein Licht“ mit Klasse 8a als Backgroundchor) sowie der Musik-Profilklasse 9 und 10 („A Charlie Brown Christmas“, „Sing, sing, sing“). Darbietungen des Leistungskurses Musik waren unter anderem „The Lord bless you and keep you“ (gemeinsam mit Daniel Pankeyev am Klavier und dem Chor der Klassen 7 bis 12), „Chrismas in the old man’s hat“ (Klavier Daniel Pankeyev, Percussion Julian Patzelt, Chor Klassen 5 bis 12) sowie „Pastorale“ aus Arcangelo Corellis Weihnachtsmusik, Opus 6 Nr. 8. Den letzten Abschnitt der adventlichen Konzertsoiree gestaltete das JSO unter Leitung von Johanna Beer. Das Orchester ist ein Kooperationsprojekt des Gymnasiums mit der Jugendmusikschule Bad Mergentheim sowie der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal in Lauda mit Nachwuchsmusikern zwischen elf und 19 Jahren.

Dabei waren Henry Purcels „Rondeau“ aus „Abdelazer“, Karel Svobodas Titelmelodie des Films „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und Bob Krogstadts „Christmas at the movies“ zu hören. Zudem begleitete das JSO das mit dem Publikum gesungene Weihnachtslied „Fröhliche Weihnacht überall“. Höhepunkt war gleichzeitig der Programmabschluss, bei dem ein aus mehr als 100 Eltern, Lehrern, Schülern sowie weiteren Sängern bestehender Projektchor mit Instrumentalbegleitung des JSO in aller Klangfülle Georg Friedrich Haendels „Tochter Zion“ erschallen ließ. Neben Beer oblagen die Leitungen der Ensembles Anita Throm, Nadine Koschack und Andreas Berge sowie die Einstudierungen des Projektchors Anita Throm, Theodor Spannagel und Matthias Widmayer. Weitere Instrumentaleinstudierungen hatten Christiane Streibel-Berge, Andreas Berge und Hubert Holzner übernommen. Das Adventskonzert bildete einen der Höhepunkt des Schuljahres. Den Akteuren gelang es auf beeindruckende, begeisternde und mitreißende Weise, mit Können sowie leidenschaftlichem Engagement die sehr vielzähligen Zuhörer auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019