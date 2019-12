Erstmals im Landesfinale des Schulwettbewerbes

Bad Mergentheim.Das Badminton-Team der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim dominierte die Wettkämpfe um das Finale des Regierungsbezirks bei „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“. Zu Gast in der Kurstadt waren Vertreter des Matthias-Grünewald-Gymnasiums aus Tauberbischofsheim sowie Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums aus Leinfelden.

Aus dem gesamten Einzugsgebiet des Regierungspräsidiums Stuttgart kamen die besten drei Mannschaften mit je vier Spielern im so genannten Wettkampf WK 1 (frei bis Jahrgang 1999 und jünger) zusammen, um den Landesfinalteilnehmer zu ermitteln. Ein Blick auf die Punktetafel des Tages offenbarte einen vorbildhaften Siegeszug der Bad Mergentheimer: vier Punkte nach zwölf Spielen in 24 Sätzen. Jede Challenge konnte das Team meistern, trotz der starken Konkurrenz. Eine überragende Leistung hätten die Spieler abgeliefert, so der erfahrene Trainer Thomas Beiersdorf, zugleich Landesbeauftragter der Sportart Badminton.

Der Trainer schwor sein Team nach dem Erfolg in der Heimatstadt bereits auf die nächste Etappe ein. Im Landesfinale Baden-Württemberg warten Gegner der anderen Regierungspräsidien. Der bisherige Trainingsplan werde intensiviert und angepasst, um weiterhin eine entsprechende Erfolgsgeschichte schreiben zu können.

Die beeindruckende Leistung der Teammitglieder werde auch im Rahmen der Sportlerehrung am 17. Februar 2020 um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen von Oberbürgermeister Udo Glatthaar honoriert, teilt die Schule abschließend mit.

