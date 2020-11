Rengershausen.Unter dem Motto: „Geborgen in Gottes Hand“ feierten drei Kinder aus Rengershausen und Stuppach gemeinsam mit Pfarrer Basilius Meiser ihre Erste Heilige Kommunion in der Kirche St. Leonhard in Rengershausen: Nico Mezger, Lia Anzmann (Rengershausen) und Robin Ruck (Stuppach). Bild: Silke Ruck

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020