Erste Zählung von Rebhühnern

2020 findet die erste hiesige Zählung von Rebhühnern statt. © Frank Seifert

Bad Mergentheim.In diesem Frühjahr findet zum ersten Mal eine Rebhuhnzählung im Referenzgebiet statt. Die Kreisjägervereinigung (KJV) sucht zu diesem Zweck noch circa 40 Jäger und Naturfreunde, welche am Montag, 2 März, an ihr teilnehmen.

Treffpunkt ist um 16.30 Uhr im Jägerhaus Schüpferloch in Bad Mergentheim. Nach einer circa einstündigen Einweisung geht es in die Reviere, um Kartierungen vorzunehmen. Ende ist gegen 19.45 Uhr. Alle Teilnehmer erhalten ein Vesper von der KJV und in gemütlicher Runde werden die Ergebnisse ausgetauscht. Am 9. März wird eine Wiederholungszählung durchgeführt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr in Löffelstelzen bei Jagdpächter Walter Merkert. Um 17.30 Uhr beginnt dann die Kontrollzählung und um 19.45 Uhr erfolgt die Auswertung. Teilnehmen können alle interessierten Personen. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung und Schuhwerk, eine Uhr, eventuell ein Fernglas, eine Taschenlampe und optional eine Kamera. Die Veranstalter freuen sich über eine rege Teilnahme, damit im Sinne der Biodiversitätsstrategie der Stadt Bad Mergentheim reichhaltige Erkenntnisse gewonnen werden können. kjv

