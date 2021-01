Bad Mergentheim.Das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim hat am Freitagnachmittag seine Arbeit aufgenommen. Erster Impfling war Dr. Daniel Schindler, der im Caritas-Krankenhaus als Assistenzarzt in der Notaufnahme tätig ist. "Es tat nicht weh und hat sich wie jede andere Impfung angefühlt", so Schindler danach. Von nun an werden in den nächsten Wochen täglich 25 Menschen geimpft.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.01.2021