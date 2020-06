Erst Test, dann Beginn der Reha

Bad Mergentheim.Die Median Klinik Hohenlohe Bad Mergentheim musste ihren regulären Betrieb wegen mehrerer Corona-Infektionen einstellen. Ab 15. Juni nimmt das Haus nun wieder Patienten auf. Diese können sich dank eines umfassenden Hygienekonzepts sicher fühlen – alle neu Anreisenden werden auf Covid-19 getestet.

Nachdem die Klinik Hohenlohe Bad Mergentheim ihren Regelbetrieb im April aufgrund mehrerer Corona-Infektionen bei Patienten und Personal einstellen musste, gibt es nun gute Nachrichten: In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt kann die Einrichtung ab dem 15. Juni wieder öffnen.

Geschehen werde dies nach Angaben der Klinik unter hohen Schutzvorkehrungen; die Median Kliniken hätten ein umfangreiches Hygienekonzept für ihre bundesweit rund 120 Häuser ausgearbeitet. So würden unter anderem alle Patienten, die neu in eine Einrichtung kommen, bei der Aufnahme auf eine Infektion mit Covid-19 getestet. „Nach dem Abstrich in separaten Räumen werden die Ankommenden zunächst in Einzelzimmern untergebracht. Erst wenn die negativen Ergebnisse der Tests vorliegen, beginnt die eigentliche Reha-Maßnahme. Masken sind überall Pflicht“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Insbesondere während der Eröffnungsphase – aber natürlich auch darüber hinaus – werden wir die Prozesse im Rahmen unseres Hygienekonzepts streng beobachten und in einer täglichen Frühbesprechung analysieren“, informiert die kaufmännische Leiterin des Hauses Nadine Helbig, die in Austausch mit dem Gesundheitsamt und dem Krisenstab der Zentrale in Berlin stehe. „Aus dem Ausbruchsgeschehen im April haben wir viel gelernt und unsere Schutzmaßnahmen entsprechend hochgezogen sowie Abläufe optimiert.“ Zu Beginn würde nur ein Teil der Betten belegt sowie ein Trakt als Isolierstation eingerichtet. „Wir wollen langsam starten und unsere Kapazitäten dann Woche für Woche steigern“, so Helbig. „Daher nehmen wir erst einmal nur orthopädische und keine geriatrischen Patienten auf.“ pm

