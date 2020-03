Erst anrufen, nicht sofort vorbeikommen

Expertenrat: „Gehen Sie auf keinen Fall unangemeldet in die Zentralen Notaufnahmen der Krankenhäuser, in die kassenärztliche Bereitschaftspraxis oder in die Praxis Ihres Hausarztes. Sie gefährden dadurch in erster Linie andere Mitmenschen und insbesondere das medizinische Personal. Wählen Sie zunächst eine der folgenden Rufnummern: Hausarzt; Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Notdienstnummer), Telefon 116 117; oder Gesundheitsamt Main-Tauber-Kreis, Telefon 09341 / 82-5579.

„Wenn Sie Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Corona-Virus im Labor nachgewiesen wurde, wenden Sie sich bitte unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt, Telefon 09341 / 82-5579.“ ckbm/sabix