Ernstes Gespräch mit der Bahn nötig

Die CDU-Fraktion fordert ein ernstes Gespräch mit der Westfrankenbahn über eine Vielzahl an Problemen im Zugverkehr.

Bad Mergentheim. In der jüngsten Ratssitzung brachte Karl Kuhn für die CDU-Fraktion einen Antrag auf Information durch die Westfrankenbahn ein, zum Zugverkehr auf der Taubertalstrecke.

Die CDU verlange einen aktuellen Bericht im Gemeinderat aufgrund anhaltender Probleme. Kuhn führte dazu aus: „Auf der Taubertalstrecke, insbesondere im Schülerverkehr kam es bereits im ersten Schulhalbjahr zu massiven Verspätungen und einer Reihe von Zugsaufällen. In der Woche vom 10. bis 14. Februar kam von fünf Zügen des RE 4382 – planmäßige Ankunft Bad Mergentheim 7.25 Uhr – keiner pünktlich. Die Verspätung betrug zum Teil 30 Minuten, wodurch täglich die Schüler mit dem Pkw in die Schule gefahren werden mussten. Am Dienstag, 18. Februar fehlten Zugteile, so dass in Markelsheim und Igersheim kein Schüler einsteigen konnte. Dieser Zustand ist nicht zu akzeptieren. Der Schulstandort Bad Mergentheim möchte über die Ursachen informiert werden, um im Gespräch mit der Westfrankenbahn gemeinsam Verbesserungsvorschläge zu erörtern.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020