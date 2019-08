Erneute Bewerbung erwünscht

Bad Mergentheim.„Eine erneute Bewerbung von Bad Mergentheim um die Vergabe einer Landesgartenschau ist höchst wünschenswert und wäre im Erfolgsfall ein großer Schritt für die Entwicklung der heimischen Region“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Dr. Wolfgang Reinhart am Mittwoch in Stuttgart.

Hintergrund ist, dass das Kabinett über den Zeitraum der nächsten Vergabeperiode der Gartenschauen und Landesgartenschauen für die Jahre 2030 bis 2036 entschied. Ursprünglich war laut Koalitionsvertrag vorgesehen, nur die Vergabe der Schauen bis in das Jahr 2035 zu regeln, es deute sich jedoch schon jetzt ein großer Andrang an Bewerbern an, so dass für die Jahr 2030 bis 2036 dann insgesamt drei große Landesgartenschauen und drei Gartenschauen in kleinerem Format ab dem kommenden Jahr vergeben werden könnten.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Verantwortlichen vor Ort in Bad Mergentheim wieder für eine Bewerbung um eine große Landesgartenschau entscheiden würden“, so Reinhart weiter. In ersten Gesprächen habe er hierzu sehr positive Signale bei Bürgern und auch aus den Reihen der Kommunalpolitiker empfangen. Das Konzept der vergangenen Bewerbung sei als Grundlage für den nächsten Anlauf geeignet.

„Eine Landesgartenschau in den Jahren 2030 bis 2036 im Main-Tauber-Kreis wäre eine echte Premiere und ein Zugewinn für den gesamten ländlichen Raum in der Region. Ich persönlich stehe voll und ganz hinter einer erneuten Bewerbung“, so Reinhart. Die Chancen, diesmal zu den dann drei Gewinnern zu gehören seien durchaus als realistisch zu betrachten. pm

