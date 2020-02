Erneute Auszeichnung

Bad Mergentheim/Berlin.Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es dem Unternehmen Würth Industrie Service wichtig, Nachwuchstalente frühzeitig zu rekrutieren und langfristig zu binden. Vor kurzem fand nun in Berlin das „Clevis Future Talents Forum“ statt. Das Bad Mergentheimer Unternehmen wurde bereits das fünfte Jahr in Folge als „Top-Arbeitgeber“ mit der Auszeichnung „Hidden Champion“ gekürt. Als Deutschlands größte Studie zur Arbeitgeberqualität im Bereich Praktika bietet der „Future Talents Report“ einen detaillierten Einblick in die deutsche Praktika-Landschaft. Die Studie zeigt auf, wo sich Firmen bezüglich ihrer Arbeitgeberqualität und ihrem Markenimage positionieren. Fast 60 000 befragte „Future Talents“ haben im Laufe der vergangenen Jahre ihre Arbeitgeber hinsichtlich ihres individuellen Arbeitsverhältnisses bewertet.

Würth Industrie Service gilt laut Pressemitteilung weiter als „einer der besten Praktikantenarbeitgeber Deutschlands“. Insbesondere in Sachen Arbeitgeberqualität schneidet das Unternehmen überdurchschnittlich positiv ab und landet im Ranking auf Platz 4. wis

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.02.2020