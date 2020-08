Erfolgreicher Auftakt des zweiten Wald-Kinos

„Film ab“ hieß es am Samstagabend beim erfolgreichen Auftakt des zweiten Wald-Kino-Festivals im Bad Mergentheimer Wildpark.

Bad Mergentheim. Nach der erfolgreichen Premiere 2019 gibt es aufgrund des großen Besucherzuspruchs in diesem Sommer eine Neuauflage des Wald-Kinos im Wildpark Bad Mergentheim in der Nähe des Erdhauses. Dabei werden bis einschließlich Donnerstag, 27. August, in der neuen Wildpark-Waldarena attraktive und abwechslungsreiche Filme sowie aktuelle Blockbuster im Rahmen eines Open-Air-Kinofestivals präsentiert. Neben dem Wildpark sind das Kino „Movies“, die „Solymar“-Therme und die Stadt Bad Mergentheim mitveranstaltende Kooperationspartner.

Großes Areal

Schauplatz für cineastische Sommernächte und Filmgenüsse in besonderer Atmosphäre ist heuer ein rund 2400 Quadratmeter großes Areal, das seit etwa Mitte April auf dieser Stelle eines ehemaligen Nadelwaldforstes neu geschaffen wurde. Zudem haben sich die Veranstalter und Organisatoren nicht zuletzt auch wegen den durch die Corona-Krise bedingten Hygiene- und Abstandsregelungen ein ganz spezielles Konzept einfallen lassen und umgesetzt.

Das Resultat, wie sich insbesondere am hochsommerlichen Premierenabend schon beeindruckend zeigte, kann sich absolut sehen lassen. So stehen – jeweils unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften – urige Holzmöbel oder entspannte Lounges zur Verfügung. Durch deren Anordnung und das Gelände wird der Blick auf die 50 Quadratmeter große Leinwand uneingeschränkt von jedem Platz aus zum wunderbaren Kinoerlebnis. Begleitend gibt es ein vielfältiges Angebot an Erfrischungen, Getränken, Cocktails und kulinarischen Schmankerl. Und schon der Weg durch den Wald zwischen dem Wildpark-Hauptparkplatz an der B 290 und dem Erdhaus kann für die Besucher zum spannenden Erlebnis werden, denn Conny und Thomas Lehr vom Jakobshof in Markelsheim bieten jeden Abend „Hoch auf dem Gelben Wagen“ einen kostenlosen Fahrdienst vor und nach den jeweiligen Veranstaltungen an.

Sicherheitskonzept

Mit Blick auf die aktuelle Pandemie-Situation hat diese Veranstaltungsserie gleichfalls ein ganzheitliches Sicherheitskonzept vorzuweisen. Dabei verlassen sich die Verantwortlichen nicht allein auf den Freiluft-Charakter, sondern tragen zusätzlich dafür Sorge, dass das Gelände nicht überfüllt sein wird sowie alle Abläufe bei Einlass und Gastronomie auf bestmöglichen Infektionsschutz ausgerichtet sind. Dazu zählt auch eine Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände, wobei am Platz die Maske abgenommen werden darf.

„Für uns ist es eine sehr große Freude, gemeinsam zeigen zu können, was auch in Krisenzeiten gelingen kann“, betonte Oberbürgermeister Udo Glatthaar vor dem Start des Premierenfilms. Zudem dankte er dem Landkreis, dem Kreisforstamt und der Kreisjägerschaft für deren Beistand zur Umsetzung der neuen Wildpark-Waldarena. Darüber hinaus begrüßte der OB zahlreiche besondere Ehrengäste der Premierennacht, unter anderem Landrat Reinhard Frank, viele Bürgermeister-Amtskollegen aus der Region, Hariolf Scherer, Vorsitzender der Kreisjägervereinigung, eine dreiköpfige Delegation aus der französischen Partnerstadt Digne sowie den österreichischen Bildhauer Martin Schlamp, Gestalter des neuen Feldkreuzes am Galgenberg.

Das neue Ambiente und Konzept hob ebenso „Movies“-Geschäftsführer Sven Döding hervor. „Es war bis in die letzten Tage hinein spannend, was sich getan hat“, resümierte er. Ebenfalls seinen Dank für die reibungslose Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und den Unterstützern äußerte Wildpark-Geschäftsführer Marcus Rügamer.

„Wir hatten vorangehend seit Jahren aufgrund Borkenkäferbefall und Trockenheit Probleme mit den Nadelbäumen in diesem Bereich“, berichtete Marcus Rügamer in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Etwa 30 Prozent des gefällten Nadelholzes seien zu dem Arena-Mobiliar sowie zu den wege- und platzbedeckenden Holzschnitzeln verarbeitet worden. Mit dem restlichen Holz werde man überwiegend neue Übernachtungshütten erstellen, die der Wildpark im Rahmen einer geplanten Erweiterung vorsehe.

Nach der sehr gut besuchten Premiere am Samstagabend mit dem französischen Komödiendrama „Das Beste kommt noch“ stand gestern das biographische SüdstaatenDrama „Harriet – Der Weg in die Freiheit“ auf dem Programm.

Fortgesetzt wird das besondere Wald-Kino-Festival an diesem Montag mit der romantischen Erzählung von Hermann Hesse „Narziss und Goldmund“, die von Oscarpreisträger Stefan Ruzowitzky verfilmt wurde.

Programm

In der Reisedokumentation „Besser Welt als nie“ schildert am Dienstag Dennis Kailing seine Begegnungen und Erfahrungen auf seiner zwei Jahre andauernden und 43 600 Kilometer umspannenden Fahrradtour. „Enkel für Anfänger“ heißt es am Mittwochabend in der Komödie über drei kinderlose Rentner, deren Alltag gehörig auf den Kopf gestellt wird, als sie sich dazu entschließen, Patenkinder zu betreuen.

Weitere Filme sind: Donnerstag, 20. August: „Vom Gießen des Zitronenbaums“. Freitag, 21. August: „Das perfekte Geheimnis“. Samstag, 22. August: „Die schönsten Jahre eines Lebens“. Sonntag, 23. August: „Die Känguru Chroniken“ (ursprüngliche Fassung). Montag, 24. August: „Marie Curie – Elemente eines Lebens“. Dienstag, 25. August: „Undine“. Mittwoch, 26. August: „Edison – ein Leben voller Licht“. Donnerstag, 27. August: „Happy Ending“.

Gegenüber dem Vorjahr und den ursprünglichen Planungen für 2020 wurde die Anzahl der Filmabende beim zweiten Wald-Kino sogar auf insgesamt 13 Kinoabende (bis 27. August) erweitert und damit mehr als verdoppelt. „Damit wollen wir die wegen Corona gestrichenen Großveranstaltungen in der Region ein wenig kompensieren“, erklärte Sven Döding.

Über die Besucheranzahl beim Auftakt und den bisherigen Verlauf des Kartenvorverkaufs zeigte sich der „Movies“-Inhaber zufrieden. Zudem stellte er in Aussicht, im Oktober eventuell eine erneute Auto-Kino-Woche zu veranstalten.

