Erfolgreiche Sammelaktion

Main-Tauber-Kreis.Im Rahmen einer bundesweiten Sammelaktion haben die Menschen im Wahlkreis Odenwald-Tauber seit Ende Januar rund 350 gebrauchte Handys für den Umweltschutz in den beiden Büros der Bundestagsabgeordneten Charlotte Schneidewind-Hartnagel – unter anderem auch in Bad Mergentheim – abgegeben. „Ich bedanke mich bei allen, die an der Aktion teilgenommen haben und mit der Abgabe ihrer gebrauchten Handys einen Beitrag zu einem nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen Ressourcen geleistet haben“, sagte die Grünen-Politikerin.

Altgeräte werden aufgearbeitet

Die Altgeräte werden entweder aufgearbeitet, so dass sie wiederverwendet werden können, oder fachgerecht und umweltfreundlich recycelt.

Dadurch werden wertvolle Rohstoffe, die oft in Konfliktregionen gewonnen werden, wie Kupfer, Gold, Silber, Palladium, Lithium oder Kobalt wiederverwertet und der Einsatz des Klimagases CO2 vermieden.

Die Sammelaktion wurde von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) initiiert und lief bis zum 10. September. „Damit kann der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen aber nicht enden. Auch in Zukunft werden ausgediente Handys helfen, Ressourcen zu schonen und Treibhausgase zu vermeiden. Deshalb stehen die Sammelboxen in meinen Wahlkreisbüros in Mosbach und Bad Mergentheim weiterhin für die Sammlung alter Geräte bereit“, kündigte Charlotte Schneidewind-Hartnagel an. grue

