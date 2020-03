Erfolgreich geworben

Bad Mergentheim.Die Kurverwaltung war zum wiederholten Male auf der Messe „Inviva“ in Nürnberg vertreten. Wie schon 2019 war die „Inviva“ in die Freizeitmesse „Touristik & Garten“ an allen fünf Messetagen integriert. Es drehte sich alles um die Themen Lebensqualität und Seniorengesundheit, um Lebensfreude und ein selbstbestimmtes, aktives und gesundes Leben.

Fast 90 000 Besucher bei Messe

Rund 80 700 Besucher kamen zur Messe, den Fachvorträgen, Informationsveranstaltungen und unterhaltsamen Events, um sich über Gesundheitsthemen und Präventionsmöglichkeiten zu informieren. Der Bad Mergentheim-Stand war wie gewohnt laut Kurverwaltung ein stark frequentierter Ort. Nicht nur die Anzahl der Besucher, sondern auch die überaus hohe Verweildauer und die vielen guten Gespräche bestätigen das lebendige Interesse am umfangreichen Angebot des Kurorts im Lieblichen Taubertal. „Ich bin mit der Resonanz an unserem Stand wieder sehr zufrieden“, berichtet Peter Dittgen, Marketingleiter der Kurverwaltung.

„Sehr viele Kontakte“

„Wir hatten sehr viele Kontakte und im persönlichen Dialog können Inhalte besser erläutert und die Gäste individuell beraten werden – das wissen viele zu schätzen“, berichtet er. Das Messe-Publikum erkundigte sich sehr oft nach Gesundheitspauschalen sowie nach Wohlfühlangeboten. Das Thema Wandern war ebenfalls ein häufiges Gesprächsthema und so griffen die Gäste bei den Prospektmaterialien des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ besonders beim Panorama- und Rundwanderwegen zu. kv

