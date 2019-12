Erfolgreich die erste Stufe erreicht

Bad Mergentheim.Die Kinder-Unterstufe der Karateabteilung des TV Bad Mergentheim legte ihre Prüfung zum 9. Kyu (weiß-gelber Gürtel) ab. Unter aufmerksamer Beobachtung der Prüferin Gabriela Schwarz mussten die jungen Karatekas zwischen sechs und elf Jahren unter Beweis stellen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten. Den Prüflingen war ihre Nervosität deutlich anzusehen, war es doch ihre allererste Gürtelprüfung. Jeder Einzelne der jungen Nachwuchssportler gab sein Bestes und auch wenn die Trainer zum Teil kleine Hilfestellungen geben mussten, hatten am Ende alle Prüflinge bestanden. Den 9.Kyu tragen nun: Anna Wilke, Konstancja Kacprowska, Felix Felser, Julian Reckels, Amelie Reckels, Szonja Nagy, Mohammed-Ali Fares, Mahdi Fares, Jad Fares, Fabian Martin, Bianka Erdösi, Erik Huber, Bruno Dudek, Melina Lakner, Erik Mehlmann, Levin Halili, Lera Kunz, Enya Schmitt und Mathis Hollenbach. Abschließend gab die Prüferin den Schülern noch einige Tipps mit auf den Weg. ar/Bild: Karateabteilung

