Erfolgreich den nächsten Gurt im Karate erkämpft

Bad Mergentheim.Trotz der Hitzewelle fanden im Juli in der Karateabteilung des TV gleich mehrere Prüfungen zum nächsthöheren Gurt statt. In ihren jeweiligen Abnahmen konnten die Karatekas Prüferin Gabriela Schwarz mit ihrer Körperbeherrschung, ihrer Disziplin und ihrem technischen Können beeindrucken. Diese Fähigkeiten stellten sie beim Vorführen ihrer jeweiligen Prüfungskata (Schattenkampf), in den Einzeltechniken der Grundschule (Kihon) sowie im Kumite (Freikampf) unter Beweis.

Die Prüflinge stellten eine bunte Mischung aus verschiedenen Alters- und Gürtelstufen dar und wurden dementsprechend von unterschiedlichen Trainern, namentlich Marco Ennemoser, Bianca Roos, Dimitrius Zeiler und Sandra Lanig, vorbereitet.

Prüfung zum 9. Kyu

Die Prüfung zum 9. Kyu (Weißgurt) bestanden folgende Karatekas: Aliza Attique, Isabel Breuer, Jannis Bachene, Ahmad Fhmi Badawi, Matheo Lakner, Laura Muhler und Emilian Wims. Folgende Prüflinge dürfen von nun an den 8. Kyu (Gelbgurt) tragen: Julian Belaic, Marc Bucherer, Kacper Czaja, Elias Eckl, Nils Ege, Norik Graf, Mara Herrscher, Jonah Höfner, Leonit Hyseni, Adam Ivkovic, Valentin Kruch, Ian Kühnl, Lana Kühnl, Tim Martel, Lina Michel, Michael Alexander Mittnacht, Darius Emanuel Murariu, Hannes Oberdorf, Robin Rupp, Elisabeth Schütte und Selina Volkert.

In der gemischten Erwachsenengruppe kann man folgenden Sportlern zu ihrer bestandenen Prüfung gratulieren: Wenjuan Ge (7. Kyu), Niklas Harslem (3. Kyu), Bianca Roos (3. Kyu) und Benjamin Wild (8. Kyu). Den 2. Kyu (Braungurt) erreichten folgende Karatekas: Stella Haas, Rainer Klein, Birgit Muck, Volker Muck, Vladimir Reich, Andrej Sukharev und Stefan Ulshöfer.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019