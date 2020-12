„Entscheidung für die Kurstadt ist ein Glücksfall“

Bad Mergentheim.Die Freude über den Zuschlag für Bad Mergentheim in Sachen Landesgartenschau (LGS) 2034 ist allen politischen Lagern groß. Hier die Reaktionen:

CDU, Andreas Lehr: „Aller guten Dinge sind drei! Das ist ein Freudentag für Bad Mergentheim und eine riesige Chance für unsere Stadt! Mit der Entscheidung wird Bad Mergentheim einen enormen Sprung in der Stadtentwicklung nach vorne machen und seinen Bekanntheitsgrad nochmals steigern können.

Die LGS ist ein echter Katalysator für eine erfolgreiche Entwicklung. Wir wollen in diese Entwicklung in den nächsten Jahren alle einbeziehen: Bürgerschaft, Kernstadt und Stadtteile, Vereine, Institutionen und Unternehmen. Die Stadt hat das große Glück in der Krise einen enormen Motivationsschub zu bekommen. Gleichzeitig müssen wir aber bei aller Begeisterung auch sachlich und mit Bedacht planen, nachhaltig investieren und besonders eine seriöse Finanzplanung aufstellen.“

Grüne, Thomas Tuschhoff: „Wir freuen uns, dass es im dritten Anlauf endlich mit dem Zuschlag für die Landesgartenschau geklappt hat. Das Geld und die viele Arbeit, die in die Bewerbungen gesteckt wurden, haben sich gelohnt.

Die LGS 2034 wird Bad Mergentheim weithin bekannt machen. Sie wird den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt stärken. Wir danken allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Von der Landesgartenschau versprechen wir uns einen Impuls dafür, Bad Mergentheim zukunftsfähig zu machen. Günstige Mietwohnungen auf dem Sägewerksareal, Verkehrsberuhigung, Radwege und mehr öffentliche Verkehrsmittel sowie die Begrünung der Innenstadt sind Ansätze für den Klimaschutz und die Klimaanpassung. Trotz großzügiger Zuschüsse des Landes wird die Finanzierung der Landesgartenschau allerdings eine große Herausforderung werden.“

Freie Wähler, Jochen Flasbeck: „Für jede Stadt in Baden-Württemberg ist es erfreulich, den Zuschlag für eine LGS zu erhalten. Es steigt die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad einer Stadt. Die gesamte Infrastruktur wird sich verbessern. Das Umland und die gesamte Region werden davon profitieren. Leider ist unsere finanzielle Situation in den nächsten Jahren ziemlich angespannt. Aus der Sicht der Stadtteile befürchten die Freien Wähler, dass diese bei Investitionen hinten anstehen müssen. Mittel werden überwiegend zum ’Aufhübschen’ der Kernstadt verwandt.

Persönlich hatte und habe ich finanzielle Bedenken. Aber bis 2034 kann sich ja noch vieles ändern.“

SPD, Klaus-Dieter Brunotte: „Hurra, es geht doch noch! Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Die SPD-Fraktion hat sich jedes Mal mit vollem Herzen für die Kandidatur Bad Mergentheims zur Landesgartenschau eingesetzt. Jetzt ist es das Jahr 2034 geworden. Mit Blick auf die Pandemie und die damit verbundene finanzielle Belastung ist es vermutlich sogar ganz gut, dass wir nun 14 Jahre Zeit haben, uns finanziell auf das Großereignis vorzubereiten. Die Landesgartenschau ist eine große Chance, der altehrwürdigen Stadt modernes Flair einzuhauchen und damit ihre Attraktivität für ihre Bürger, das Umland und die Gäste erheblich zu steigern.“

FDP, Prof. Hans-Werner Springorum: „Gloria, Victoria! Die gewaltigen Bemühungen der Verwaltung und des Gemeinderates haben sich gelohnt, 2034 kommen Hunderttausende Besucher zur Landesgartenschau. Durch die Umsetzung der Planungen wird unsere idyllische Kleinstadt weiter an Attraktivität gewinnen und unsere Lebensqualität dürfte gesteigert werden. Wir Liberalen sehen lediglich mit Sorge, dass das Projekt Landesgartenschau mit beachtlichen Ausgaben und Kosten verknüpft ist, aber wir hoffen, dass der Aufwand im Wesentlichen aus den Fördertöpfen gedeckt wird.“

Landrat Reinhard Frank: „Ich freue mich sehr, dass Bad Mergentheim den Zuschlag für die Landesgartenschau erhalten hat. Besonders beeindruckt hat mich, dass die Verantwortlichen nach zwei Enttäuschungen nicht aufgegeben, sondern sich ein drittes Mal um die Ausrichtung beworben haben. Dieses Durchhaltevermögen und der Glaube an das hervorragende Konzept der ’Blühenden Quellen‘ haben sich nun bewährt und zum Erfolg verholfen. Ich gratuliere allen an der Bewerbung beteiligten und danke dem Land für die Entscheidung, erstmals eine Landesgartenschau in unseren Landkreis zu vergeben.“

Hocherfreut über den Zuschlag ist auch laut Pressemitteilung der CDU-Landtagsabgeordnete und Fraktionschef im Landtag, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart: „Ich freue mich als Abgeordneter des Main-Tauber-Kreises, dass die Stadt Bad Mergentheim nun nach der heutigen Kabinettsentscheidung den Zuschlag für die Landesgartenschau 2034 erhalten hat.“ Reinhart selbst hatte sich bis zuletzt, unter anderem mit einem Schreiben an den Ministerpräsidenten noch vor wenigen Tagen, für Bad Mergentheim und eine Vergabe an die Kurstadt stark gemacht. Reinhart bezeichnet das Mergentheimer Konzept als hervorragend.

„Durch nachhaltige Entwicklungsziele in Verbindung mit dem vorhandenen Traditionsbad kann mit der Vergabe an Bad Mergentheim ein Beitrag auch für Kur, Medizin, Tourismus zu einem Leuchtturm eines modernen Gesundheitsstandorts geleistet werden. Die Stadt verfügt über alle Voraussetzungen im Bereich Städtebau, Tourismus, moderner Umwelttechnik, Konzepten zur Biodiversität sowie eine zukunftsträchtige Weiterentwicklung der vom Land verfolgten Nachhaltigkeitsziele“, so Reinhart: „Die Entscheidung für Bad Mergentheim ist ein Glücksfall für die Stadt, aber auch für das Land zugleich.“

