Elternbeitrag erlassen

Bad Mergentheim.Mit großer Einigkeit beschloss der Gemeinderat bei nur einer Gegenstimme den CDU-Antrag zum Erlass von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten. „Die Gebühren für Leistungen, die aufgrund der Schließung von Kindergärten und Kindertagesstätten während des zweiten Lockdowns im Rahmen der Corona-Pandemie nicht erbracht werden können, werden analog zum ersten Lockdown erlassen“, hatte die CDU vorgeschlagen. Die Stadtverwaltung kündigte an, den Einzug des Elternbeitrages im Februar auszusetzen und dies im März, wenn nötig, zu wiederholen. Eine Abstimmung mit den Trägern der Kitas in der Kurstadt wird es geben, so die Stadt, und auch eine teilweise Notbetreuung soll sauber abgerechnet werden. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021