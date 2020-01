Eltern erhalten Einblick ins Profil

Bad Mergentheim.Auch in diesem Jahr veranstaltet die Realschule St. Bernhard einen Informationsabend für Eltern, an dem sich die Schule mit ihren besonderen Profilelementen präsentiert. Die Eltern erhalten Einblick in die Form der Leistungsbeurteilung in den Klassen fünf bis sieben, die Motivation für eine geschlechtergerechte Bildung, das Förderkonzept mit Trainingsinsel, Lernzeit, Hausaufgabenbetreuung und Freiarbeit sowie die Bausteine einer christlich motivierten Bildung. Der Informationsabend findet am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr in der Sporthalle der Schule, Holzapfelgasse 15, statt. Der Zugang über die Mühlwehrstraße sollte benutzt werden, falls der Zugang über die Holzapfelgasse aufgrund von Baumaßnahmen noch nicht möglich ist.

