Elisabeth Müller feierte ihren 100. Geburtstag

Bad Mergentheim.Ihren 100. Geburtstag, ein wahrlich seltenes Jubiläum, feierte dieser Tage Elisabeth Müller, geborene Wolpert. Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn überbrachte einen Geschenkkorb und Glückwünsche.

Als Elisabeth Müller am 15. Januar 1920 als zehntes von zwölf Kindern im heutigen Stadtteil Wachbach das Licht der Welt erblickte, war der Erste Weltkrieg gerade einmal eineinhalb Jahre zu Ende und der am 10. Januar 1920 in Kraft getretene Versailler Friedensvertrag lastete schwer auf dem Rücken Deutschlands.

Auf dem Bauernhof

Ihre Kindheit verbrachte die junge Elisabeth in Wachbach.

Wie zur damaligen Zeit nicht unüblich wurde sie unmittelbar nach ihrer Schulzeit zum Arbeiten auf einen Bauernhof geschickt und das mit gerade einmal 13 Jahren, ehe sie 1938 als Haushaltshilfe nach Bad Mergentheim wechselte. Später war die Jubilarin, bis zu ihrem Renteneintritt, als Servicekraft in verschiedenen Lokalen und Restaurants im Einsatz.

Hochzeit 1944

Ein Höhepunkt in ihrem Leben war die am 29. Januar 1944 in der Bad Mergentheimer St. Bernhards-Kapelle gefeierte Hochzeit mit ihrem aus Ernstthal (Thüringen) stammenden, verwitweten Mann Willy, einem gelernten Glasbläser. Dieser brachte seine zehnjährige Tochter Margarete mit in die Ehe, so dass sich bereits schnell eine kleine Familie etablierte. Als im Februar 1945 eine weitere Tochter hinzukam, war die Freude groß und die Familienplanung abgeschlossen.

Was folgte, waren entbehrungsreiche, aber auch aufregende Jahre, die sie zusammen mit ihrer Familie erlebte. Besonders gerne erinnert sich Elisabeth Müller an die eindruckvollen Reisen mit ihrer Tochter Brigitte nach Lourdes und Rom zurück, die sie bis heute nicht vergessen hat.

Auch die Stadt Benidorm an der spanischen Costa Blanca stand auf ihrer Reiseagenda.

Neben ihrer Arbeit fand die Jubilarin auch immer wieder Zeit und Muße, sich ihren Hobbys, der Gartenarbeit und dem Stricken zu widmen. So stand sie noch mit über 80 Jahren inmitten ihrer geliebten Blumen- und Gemüsebeete. Dem Stricken konnte sie, so war zu erfahren, sogar noch insgesamt zehn Jahre länger frönen.

Eine Zäsur bedeutete für Elisabeth Müller das Jahr 2004. So war es ihr einerseits vergönnt, damals im Januar, zusammen mit ihrem Mann Willy die Diamantene Hochzeit zu feiern, andererseits musste sie ihn aber nur acht Monate später trauernd zu Grabe tragen.

Heute lebt die Jubilarin im Pflegeheim zum Heiligen Geist und erfreut sich an ihren drei Enkeln und vier Urenkeln sowie an den vielen kleinen und großen Ereignissen in ihrem Leben.

Ein besonders großes Ereignis war dabei zweifelsohne ihr 100. Geburtstag, der auch vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Bad Mergentheim entsprechend gewürdigt wurde. Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn überbrachte auch die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie einen Geschenkkorb der Stadt Bad Mergentheim. Unsere Zeitung reiht sich gerne in die Schar der Gratulanten ein und wünscht der Jubilarin noch eine schöne Zeit in Gesundheit und Zufriedenheit.

