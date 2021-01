Einzelführungen jetzt buchen

Bad Mergentheim.Da coronabedingt ein normaler Tag der offenen Tür für die Viertklässler und ihre Eltern nicht möglich ist, bietet die Eduard-Mörike-Schule, die Gemeinschaftsschule Bad Mergentheims, in diesem Jahr andere Informationswege für alle Interessenten an.

Ab sofort können Termine für Einzelführungen mit der Schulleitung für den Zeitraum vom 1. Februar bis 5. März über Telefon 07931/574020 oder via Mail an poststelle@ems.mgh.schule.bwl.de gebucht werden. Hierbei kann jeweils ein Elternteil und das Kind aus der 4. Klasse die Schule besichtigen und Fragen zum Lernen an der Gemeinschaftsschule stellen. Ein Mundschutz ist von allen Beteiligten zu tragen. Die Führungen finden ausschließlich am Nachmittag statt und dauern etwa 30 Minuten.

Ab 1. Februar finden die Viertklässler und ihre Eltern darüber hinaus ein digitales Informationsangebot, extra für sie erstellt auf der Schulhomepage unter www.eduard-mörike-schule-mgh.de .

