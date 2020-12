Einstimmigkeit scheint in Bad Mergentheim in diesem Fall nicht möglich zu sein

Um einen Zuschuss von 600 Euro im Rahmen des Bürgergeldes hatte der Mergentheimer Verein „Stolpersteine“ gebeten. Ziel des Vereins ist es, an ehemalige Mergentheimer Bürger zu erinnern, welche durch Rassismus und Antisemitismus Unrecht erlebt haben sowie zu Toleranz zu mahnen.

Der Verwaltungsausschuss lehnte diesen Antrag mit 8:9 Stimmen ab. Die Stadträte Klaus-Dieter Brunotte (SPD) und Thomas Tuschhoff (Grüne) sowie Oberbürgermeister Udo Glatthaar setzten sich dennoch dafür ein, diese 600 Euro zu bewilligen, um eine „klare Kante gegenüber dem wachsenden Antisemitismus zu zeigen“.

Bei der Abstimmung gab es 17 Ja-Stimmen aus den Reihen der Grünen, SPD, FDP, aus Teilen der Freien Wähler sowie durch den OB, während 15 Stadträte von CDU und Freien Wählern mit Nein stimmten.

Der Verein Stolpersteine bedankt sich für diese Unterstützung und das Eintreten gegen Antisemitismus. Wichtiger als die 600 Euro ist es für unseren Verein zu wissen, dass die Mehrheit des Gemeinderats und der Oberbürgermeister sich für dieses Gedenken und gegen den Antisemitismus einsetzen.

Am 8. November veranstaltete der Council of Holocaust (South Carolina) anlässlich der Reichspogromnacht eine Zoomkonferenz. An diesem Abend erzählte die Generation der Kinder vom Schicksal ihrer jüdischen Eltern und Verwandten zur Zeit des Holocaust und von deren Befreiung aus den Konzentrationslagern. Die meisten Erzähler waren durch die Ereignisse, die ihren Eltern widerfuhren, selbst traumatisiert. Das Trauma und der damit verbundene Schmerz wurde somit an die eigenen Kinder vererbt.

Stolpersteine und andere Formen der Erinnerung helfen, diesen Schmerz zu lindern.

Wenn ich als Geschichtslehrer mit Schülern über die Judenverfolgungen spreche, sind die Schüler besonders betroffen, wenn sie erfahren, wie die Entmenschlichung ganz konkret in der eigenen Stadt, in Mergentheim, war.

Es ist den Schülern und mir klar, dass wir nicht wissen, wie wir selbst zu dieser Zeit gehandelt hätten. In einer Diktatur ein Held zu sein, ist nicht einfach. Besonders großes Unverständnis zeigen die Schüler, wenn sie erfahren, wie der Umgang mit den NS-Erben in Deutschland nach 1945 verlief. Anstatt den jüdischen Überlebenden die Hand entgegen zu strecken, wurden die Überlebenden häufig mit einer bürokratischen Kälte abgespeist.

So stellte zum Beispiel in den sechziger Jahren Ruth Kahn, die Enkelin des Rabbiners Kahn, einen Antrag auf Entschädigung, da ihre Eltern, Else und Erich Kahn, vom NS-Regime ermordet wurden. Dieser Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass Else Kahn „durch die Ermordung ihrer Eltern keinen finanziellen Nachteil habe“.

Der Geist der NS-Zeit lebte besonders in den Anfängen der BRD fort und zeigt sich auch im heutigen Antisemitismus wieder.

Ich verstehe insgesamt nicht, woher die Verhärtungen in Bad Mergentheim stammen. Immer wenn es um die Erinnerung an das jüdische Erbe ging, wurde es sehr zäh. So dauerte die Errichtung des Denkmals im äußeren Schlosshof zwanzig Jahre. Die Mädchenrealschule St. Bernhard bemühte sich vor zehn Jahren vergeblich um die Verlegung von Stolpersteinen auf öffentlichem Grund.

Auch der Einsatz von Schülern der Kaufmännischen Schule für die Verlegung von Stolpersteinen wäre erfolglos geblieben, wenn nicht Alan Cornell, der Enkel des ehemaligen jüdischen Stadtrats Aron Adler, sich in einem offenen Brief für die Verlegung von Stolpersteinen eingesetzt hätte. Vor wenigen Tagen hat der Stadtrat in Weikersheim sich einstimmig für die Verlegung von Stolpersteinen ausgesprochen. Dies scheint in Bad Mergentheim nicht möglich zu sein. Besonders unverständlich ist diese Verhärtung vor dem Hintergrund, dass ein gutes Verhältnis zwischen Bürgern christlichen und jüdischen Glaubens vor der Zeit des NS bestand.

So schrieb die Jüdin Marta Bukofzer (geb. Oppenheimer) in einem Brief an Hermann Fechenbach (Die letzten Mergentheimer Juden, Seite 201): „Ich denke gerne an Mergentheim zurück. Ich finde, daß man sich kaum eine schönere und freiere Kinder-, Schul- und Jugendzeit wünschen kann wie die unsrige. Alles gehörte uns: der Obere Marktplatz und der Schulhof, die Grabenallee und der herrliche Schloßgarten –alles – und überall konnten wir Versteck und andere Spiele spielen, alles gehörte uns Kindern und überall waren wir zu Hause und fühlten uns daheim, und nie empfand ich einen Unterschied zwischen Juden und Christen.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020