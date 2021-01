Einsatz für algerischen Journalisten

Bad Mergentheim.Die Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim bittet in der monatlichen Aktion „Briefe gegen das Vergessen“ um Unterstützung für den algerischen Journalisten Khaled Drareni, der zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde, weil er sein Recht auf freie Meinungsäußerung ausgeübt hat.

Exzessive Polizeigewalt

Er war 2019 bei den Protesten in Algerien dabei und berichtete über die Hirak-Bewegung. Diese Bewegung setzt sich für Freiheit und Gleichheit sowie gegen Korruption und Repression ein. Als einer der Ersten schrieb Khaled Drareni über die wöchentlichen Demonstrationen der Hirak-Bewegung und dokumentierte die exzessive Polizeigewalt gegen die Protestierenden. So geriet er ins Visier der Behörden und wurde wiederholt inhaftiert.

Am 27. März 2020 wurde der Journalist erneut festgenommen und der „Anstiftung zu einer unbewaffneten Versammlung“ bezichtigt, obwohl er lediglich seine Arbeit als Journalist ausgeführt und keine Straftat begangen hatte. Im August 2020 verurteilte ihn ein Gericht in Algier zu drei Jahren Haft, wobei die Strafe in der Berufungsverhandlung am 15. September 2020 auf zwei Jahre reduziert wurde.

Khaled Drareni und andere Journalisten, Aktivisten, Oppositionelle und Protestierende sind allein deswegen inhaftiert, weil sie ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit wahrgenommen haben. Diese Festnahmen sollen Demonstrierende, politisch Aktive und zivilgesellschaftlich engagierte Personen einschüchtern und ein klares Signal senden: Wer die Regierung kritisiert, wird bestraft.

Sofortige Freilassung gefordert

Die Schreiben an den Präsidenten von Algerien und an die algerische Botschaft in Berlin, mit denen die sofortige Freilassung gefordert wird, stehen auf der Homepage der Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim unter https://amnesty-badmergentheim.de/2020/04/einsatz-fuer-die-menschenrechte-auch-in-coronazeiten/ zum Download bereit. ai

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021