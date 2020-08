Einige Teile beim Abbruch gesichert und im Neubau platziert

Bad Mergentheim.Das „Brünnersche Haus“ am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz, direkt gegenüber des Kulturforums, stellt sich als charakteristisches Barockgebäude dar: Putzfassade mit Eckquadern, Walmdach mit profiliertem Gesims, Sockelhöhe, die auf einen Gewölbekeller schließen lässt.

Die Anordnung der mit Gewänden umrahmten und mit Klappläden versehenen Fenster ist regelmäßig, das Rundbogenportal aus Muschelkalk hat als Schlussstein einen Neidkopf zur Abwehr von bösen Mächten und Geistern und ist mit einer Marienfigur geschmückt, im Portal ist ein zweiflügliges Holztor angebracht. Die westliche Gebäudekante folgt der Baulinie am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz, an der Nordseite ist eine Traufgasse ausgebildet, Proportion des Baukörpers, Geschossigkeit und Traufhöhe fügen sich ein in die Nachbarbebauung.

Lange Zeit war das Brünnersche Haus, seit 1960 im Besitz der Hospital- und Stiftungsverwaltung der Katholischen Kirchengemeinde, leer gestanden und mehr und mehr verfallen. In den Augen der Öffentlichkeit hatte es einen Schandfleck dargestellt.

1973 beantragte die Hospitalverwaltung, das denkmalgeschützte Haus abzubrechen und einen Neubau zu errichten. Zunächst forderte das Denkmalamt den Erhalt, stellte dann aufgrund eines 1980 gefertigten Gutachten zu den Sanierungskosten die Abbruchgenehmigung in Aussicht, wenn ein genehmigungsreifes Baugesuch vorgelegt werde. Die Hospitalverwaltung betrieb die Planung jedoch nicht weiter.

1984 wurde Dr. Bongartz neuer Gebietsreferent des Denkmalamts. Nach Inaugenscheinnahme des Brünnerschen Hauses kam er zu dem Ergebnis, dass es seinen Status als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung zu Recht habe und keinem „Abbruchkandidaten“ glich.

Im Sommer 1986 wurde mit der Sanierung des Denkmals begonnen. Schon bald stellte sich jedoch heraus, dass die Kosten infolge der schlechten Bausubstanz die Zumutbarkeitsgrenze überschreiten würden, Ende September wurde die Abbruchgenehmigung erteilt.

Dass es sich nicht um ein saniertes Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert, sondern um einen Neubau, eine Rekonstruktion handelt, erkennt der heutige Betrachter bei genauerem Hinsehen: Fenstergewände und Eckquader bestehen nicht aus Naturstein, sondern aus von der Fassade in Struktur und Farbe abgesetztem Putz. Die Fensterbänke sind aus industriell bearbeitetem Muschelkalk. Die großen Gauben ermöglichen es, auch das Dachgeschoss als Wohnfläche zu nutzen, was in der Barockzeit unüblich war.

Die Denkmalpflege unterscheidet zwischen Wiederaufbau und Rekonstruktion. Beim Wiederaufbau finden die Reste des zerstörten Vorgängerbaus Verwendung. Als Rekonstruktion wird die Wiederherstellung eines verloren gegangen Bauwerks bezeichnet, sie genießt wenig Ansehen.

Denkmalschützer betrachten Substanzerhalt und Authentizität als ihre Belange, nicht die Nachbildung historischer Fassaden.

Einige Teile des Brünnerschen Hauses wurden beim Abbruch gesichert und fanden als Spolien im Neubau ihren Platz: das Rundbogenportal an der Fassade, im Inneren zwei Stuckdecken, hölzerne Wandverkleidungen und Türen. Unter Spolien versteht man Reste aus alten Bauten, die in neuen Bauwerken wiederverwendet werden.

1986 äußerte sich das Landesdenkmalamt: „Das neue Gebäude soll keine Kopie des abgebrochenen Barockhauses werden, sondern sich vielmehr in Detail und Stilistik als Schöpfung unserer Zeit zu erkennen geben.“

Offen bleibt, mit welchen Mitteln diese Forderung hätte umgesetzt werden und im Bewusstsein der Bevölkerung hätte verankert werden können, schreibt die Verfasserin dieses Bürgerforum-Artikels, Karin Waldhäusl. bfs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020