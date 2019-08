Einfach traurig

Es geht um die schöne Baumallee hinter Schloss in Bad Mergentheim auf dem Weg zum kleinen Bahnübergang. 14 Bäume stehen dort, acht davon sind total kaputt und das nicht erst seit diesem Jahr. Am 15. Juli kippte einer der roten Bäume um. Einfach so. Wer ist für die Allee zuständig? Ist es die Kurverwaltung oder die Bauverwaltung des Landes, die seit Jahren nichts unternehmen? Die Stadt ist zwar außen vor, aber sie müsste auf die Verantwortlichen einwirken, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die Baumallee gehört doch zu unserer schönen Stadt, oder etwa nicht?

Genauso verhält es sich mit dem Lavendelfeld im äußeren Kurpark, wo sicher die Kurverwaltung zuständig ist. Eine schöne Anlage, aber jedes Jahr fehlen mehr Pflanzen. Inzwischen – nach meiner Schätzung – zirka 200. Wann werden sie endlich ersetzt? So, wie es jetzt ist, sieht es absolut ungepflegt aus.

