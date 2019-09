Einfach gekleidet und ganz nah am Volk

Die Maximilianstraße erinnert an den jüngsten Sohn der Kaiserin Maria Theresia. Maximilian Franz lief einfach gekleidet und unfrisiert durch die Gassen, gar nicht als Hochmeister erkennbar.

Bad Mergentheim. Wer möchte nicht einmal einem Hochmeister im 18. Jahrhundert auf einer der Mergentheimer Gassen begegnen und ihn genau in Augenschein nehmen? Natürlich glaubt jetzt jeder, das sei doch gar nicht möglich. Aber das Gegenteil ist der Fall, denn täglich geht Maximilian Franz, Hochmeister des Deutschen Ordens, vor und nach der Arbeit über die Straße vor dem Mergentheimer Schloss und macht auch vor den Gassen nicht halt.

Wer aber meint, Seine königliche Hoheit müsste schon vom Äußeren her zu erkennen sein, täuscht sich. Er sieht eher aus wie ein Dorfvikar, ist einfach gekleidet, trägt einen auf allen Ecken rund gequetschten Hut. Seine Haare sind dünn und unfrisiert.

Wenn er in seine offizielle Hochmeisterolle schlüpft, setzt er eine Perücke auf, trägt eine schwarze Weste und Hose, einen grauen Überrock, Stiefel und weiße, abgetragene, große Strümpfe. Aber draußen vor dem Schlosstor gibt er sich volkstümlich, spricht mit jedem, der ihm über den Weg läuft, und hat auf diese Weise das Ohr ganz nah an seinen Untertanen, berichtet Hermann Hüffer, Beamter am Bonner Hof des Erzherzogs, nachdem er 1784 nach Mergentheim gereist war.

Vor dem Schloss suchte er nach dem Hoch- und Deutschmeister, den er erst gar nicht finden konnte. Als er auf ihn traf, hielt er ihn erst für einen „Dorfvikarius“ neben einigen Herren, „bis ich endlich in dieser Figur Ihre königliche Hoheit selbst gewahr wurde.“

Jüngster Sohn der Kaiserin

Vier Jahre vor dieser Begegnung wurde Maximilian Franz, der jüngste Sohn der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, die Mutter von 16 Kindern war, am 23. Oktober 1780 in Mergentheim als Hoch- und Deutschmeister des Deutschen Ritterordens inthronisiert. Große Festlichkeiten erfüllten die Stadt.

Der Magistrat empfing Gäste im Rathaus und ließ eine „glänzende Mahlzeit“ servieren, während die auf dem Marktplatz postierten Kanonen „sich tapfer hören ließen“. Abends waren Stadt und Schloss beleuchtet. Besonders prachtvoll war die Illumination im Hofgarten bei der Sala terrena, dem Gartenfestsaal hinter der Schlosskirche, der 1823 abgebrochen wurde.

Wein floss in Strömen

Am illuminierten Rathaus „sprang die ganze Nacht roter und weißer Wein“, und Maximilian Franz, dem mit gerade mal 23 Jahren die Würde und das schwerwiegende Amt des Hoch- und Deutschmeisters übertragen worden war, „nahm mit den Ordensrittern und anwesenden fremden Herrschaften in einem Zuge von 30 Chaisen die Beleuchtung in Augenschein“, berichtet eine Chronik aus dem 19. Jahrhundert, die von Anton Breitenbach, dem langjährigen Archivar des Ordens, stammt. Auch über die folgenden Amtsjahre des Hochmeisters, der in Wien geboren wurde und ab 1784 auch Kurfürst von Köln und Fürstbischof von Münster war, hat er berichtet.

So erfahren wir, dass sich der von der Aufklärung beeinflusste Maximilian Franz als Bildungspolitiker betätigte. Er strich in Mergentheim das „Studium theologicum“ aus dem Lehrplan und ordnete an, dass die dafür gestifteten Gelder „zur Aufbesserung der unteren Schulen verwendet“ werden sollen. Auch das „Studium Philosophia“ wurde gestrichen, um die Zahl der Lehrkräfte für die Bildung der benachteiligten Schichten der Gesellschaft zu erhöhen.

Aufzugsbrücken „kassirt“

Auch auf städtebaulichem Gebiet sorgte der Hochmeister für Veränderungen. So wurden die an den Stadttoren befindlichen hölzernen Aufzugsbrücken „kassirt“ und durch gewölbte, steinerne Bögen über die Stadtgräben ersetzt.

Die Stadtmauer, die aufgrund moderner Waffentechnik ihre Abwehrfunktion eingebüßt hatte, wurde verkürzt. Die Steine wurden praktischerweise für den Bau der neuen Trillbergstraße verwendet.

Auch die 21 Türme der Mergentheimer Stadtmauer wurden zum Abbruch frei gegeben. Zudem wurde der Wall um das Schloss zum Teil abgetragen, und Wassergräben wurden eingeebnet.

Ein besonderes Geschenk machte der Ordensobere den nachfolgenden Generationen mit der Umwandlung des Schlossparks in eine Parkanlage im englischen Stil mit künstlichen Felsen, Seen, Halbmondtempelchen und Schellenhäuschen, verschlungenen Wegen und exotischen Bäumen.

Noch heute können wir den Hochmeister sehen. Zwei großformatige Bilder zeigen ihn im Deutschordensmuseum in jungen Jahren und als Mann im fortgeschrittenen Alter, der allerdings nur das 44. Lebensjahr erreichte. Er wurde in der Wiener Kapuzinergruft beigesetzt.

