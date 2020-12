Eine „unechte Einbahnstraße“

Bad Mergentheim.Für die am Montag beginnende zweite Phase des Verkehrsversuches weist die Stadtverwaltung noch einmal auf die besondere Situation in der Nonnengasse hin. Diese verkehrsrechtlich als „unechte Einbahnstraße“ bezeichnete Regelung sorge immer wieder für Rückfragen. Sie bedeutet: Eine Einfahrt in die Nonnengasse aus Richtung Münzgasse/Schloss-Parkplatz ist nicht zulässig. Die Einfahrt erfolgt ausschließlich über den Ledermarkt. Trotzdem ist die Nonnengasse keine Einbahnstraße im eigentlichen Sinne, denn alle Anlieger und Anwohner können auch weiterhin in entgegengesetzter Richtung (also in Richtung des nicht gesperrten Gänsmarkt-Bereiches und dann über die Holzapfelgasse) ausfahren.

