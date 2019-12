Eine über 40-jährige Erfolgsgeschichte

Bad Mergentheim.Wenn am 31. Dezember das Fachgeschäft für „Raumgestaltung Kaub“ seine Pforten schließt, endet ein jahrzehntelanges handwerkliches Wirken.

Begonnen hat alles im Weikersheimer Stadtteil Laudenbach, in dem Eduard Kaub im November 1976 ein Geschäft für Heimgestaltung und Geschenkartikel eröffnete.

Das technische „Know how“ eignete sich Eduard Kaub während seiner Tätigkeit bei der alteingesessenen Bad Mergentheimer Heimgestaltungsfirma Hofmann an.

Unterstützt wurde er bereits damals von seiner Frau Lioba, einer gebürtigen Laudenbacherin, die den Ladenverkauf übernahm. Insbesondere dann, wenn ihr Mann bei seinen Kunden vor Ort Raummaße und andere Fragen abzuklären hatte. Kennengelernt hatte sich das Ehepaar Kaub in Heidelberg, in der Tanzstunde Nutzinger. Eduard Kaub stammt aus dem Heidelberger Stadtteil Kirchheim, während seine Frau Lioba, geb. Dörr, in Laudenbach zur Welt kam und dort auch aufwuchs. Später zog Lioba Kaub nach Mannheim, wo sie bei der Weltfirma BBC eine Anstellung als Zeichnerin im Industrie- und Bergbau fand. Ein Schicksalsschlag in der Familie von Lioba Kaub veranlasste beide, nach Laudenbach zurückzukehren, um ihre Mutter zu unterstützen. Nachdem Eduard Kaub schon immer den Gedanken hatte, sich selbstständig zu machen und mittlerweile auch das notwendige Rüstzeug besaß, war die Geschäftseröffnung nur die logische Konsequenz. Dank der seriösen und handwerklich hervorragenden Arbeit wurde der Kundenstamm immer größer, so dass man beschloss, das Geschäft nach Bad Mergentheim zu verlagern. Dies geschah im Dezember 1980, als man in der Oberen Mauergasse 61 ein geeignetes Objekt anpachten und zum „Fachgeschäft für Heimausstattung“ umgestalten konnte. Seine endgültige Bleibe fand der zwischenzeitlich weit über die Grenzen von Bad Mergentheim hinaus bekannte Betrieb zehn Jahre später, als die Eheleute Kaub das gegenüberliegende Gebäude Obere Mauergasse 60 erwarben. Nun war die Basis für ein erfolgreiches Wirken gelegt, was neben der erwähnten Qualität, vor allem auch durch die freundliche und herzliche Art der Eheleute Kaub, zu einer über vierzigjähren Erfolgsstory wurde.

Zurückblickend auf ihr Lebenswerk ist es Eduard und Lioba Kaub ein besonderes Anliegen, ihren über viele Generationen hinweg treuen Kunden, Freunden, Bekannten und Nachbarn Dank zu sagen, dass sie alle durch ein gutes Miteinander dazu beigetragen haben, dass sie eine schöne und erfolgreiche Zeit in der Oberen Mauergasse hatten. Getreu dem Motto „ Alles im Leben hat seine Zeit“ schließt sich nun ein weiteres Kapitel im arbeitsreichen und spannenden (Geschäfts-)Lebendes Paares. In der nun frei gewordenen Zeit werden sich die Eheleute Kaub verstärkt für ehrenamtliche soziale Dienste engagieren. kf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019