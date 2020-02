Eine Stadt kommt in Bewegung

Bad Mergentheim kommt in Bewegung: Am 28. März zieht der Stadtlauf nun schon zum 15. Mal zahlreiche Lauffreunde in die Kurstadt. Erstmals gibt es auch eine reine Jugend-Halbmarathon-Staffel.

Bad Mergentheim. Ungebrochen war in den letzten Jahren die Anziehungskraft des Bad Mergentheimer Stadtlaufs. Das soll auch bei der 15. Auflage der traditionellen Lauf-Veranstaltung nicht anders

...