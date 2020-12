Eine simple Entlastungsmöglichkeit

Schon viele Stimmen haben sich zum Verkehrsfluss im Stadtgebiet Bad Mergentheim geäußert. Aufhänger ist natürlich die Umwidmung des Gänsmarkts mit Konsequenzen für die anliegenden Straßen und Sträßchen. Als Neuling im Gemeinderat habe ich erfahren, dass es früher schon engagierte Bemühungen gab, durch entsprechende Befreiungsschläge die Innenstadt vom Autoverkehr zu entlasten.

Frisch und unbefangen möchte ich diese Befreiungsschläge wieder aufgreifen und frühere Bedenken ausräumen. Der Verwaltung und dem Gemeinderat ist die Durchfahrt durch die Innenstadt via Igersheimer Straße, Kapuzinerstraße und Deutschordensplatz ein Dorn im Auge und durch zahlreiche künstliche Hindernisse soll diese Passage unterbunden werden.

Eine Umfahrung der Innenstadt wäre aus meiner Sicht folgendermaßen möglich: Der von Igersheim kommende Verkehr in Richtung Herrenwiesen und Löffelstelzen könnte an der Solymar-Kreuzung abgefangen werden und nach rechts geleitet werden. Nach Überquerung der Bahngleise gibt es eine mit Poller gesicherte kleine Stichstraße, die direkt zur Lothar-Daiker-Straße führt und der Verkehr könnte auf diesem Wege via Wolfgangstraße und Bembe-Kreisel in die Herrenwiesen geleitet werden ohne die Innenstadt zu tangieren.

Diese einleuchtende und simple Entlastungsmöglichkeit sei bisher, so wurde mir von einzelnen Stadträten versichert, mit Rücksicht auf die DAK-Klinik Haus Schwaben nicht in Betracht gezogen worden. Ich halte diese Rücksichtnahme für übertrieben und die Belästigung für die DAK-Klinik für zumutbar. Gleichzeitig darf ich darauf hinweisen, dass der Kostenaufwand, der mit dieser Entlastungspassage verknüpft wäre, außerordentlich überschaubar wäre.

Mehrfach wurde bereits auf die unselige Schließung des oberen Grabens hingewiesen, die den Verkehr zwingt, über die Wachbacher Straße und Würzburger Straße abzufließen.

Ein Blick auf die Geographie Bad Mergentheims zeigt, wie unorganisch diese Verkehrsplanung ist und es besteht zwischen den Liberalen und den Freien Wählern ein hoffnungsvoller Gesprächskontakt, dass wir auf eine rasche Öffnung des Oberen Grabens dringen wollen.

Ich weiß zwar, dass diese Schlacht früher schon mehrfach geschlagen wurde, ich bin aber unverdrossen bereit, das Kriegsbeil erneut auszugraben, um auch unter dem Aspekt der Landesgartenschau 2034 für Bewohner und Besucher befriedigende Verkehrsverhältnisse herzustellen.

