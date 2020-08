Bad Mergentheim.Umsichtig und zuverlässig hat Ruth Herold seit 2001 als Mesnerin die evangelischen Gottesdienste im Caritas-Krankenhaus betreut. Jetzt verabschiedete Pfarrerin Susanna Herr sie in den Ruhestand.

Im coronabedingt kleinen Rahmen überreichte die Krankenhauspfarrerin der langjährigen Mesnerin ein Abschiedsgeschenk und würdigte ihren wertvollen Einsatz zugunsten der Menschen in der Klinik. Pfarrerin Anne Heilig-Müller habe sie einst eingestellt und mit allen Seelsorgern habe sie vertrauensvoll zusammengearbeitet. Für Ruth Herold, so stellte der frühere Krankenhauspfarrer Thomas Dreher fest, „ist die Aufgabe als Mesnerin eine Berufung“. Um alles habe sie sich gekümmert und der Andachtsraum im Caritas-Krankenhaus sei bei allen Gottesdiensten und Musikalischen Abendgebeten ansprechend hergerichtet gewesen. Beim Erntedankfest habe sie den Altar mit Früchten aus dem eigenen Garten, Brot und Wein festlich geschmückt. Sie „war auch im Caritas eine Gärtnerin für das gute Umfeld der gottesdienstlichen Feiern“.

Ruth Herold weiß noch allerlei zu berichten von den „alten Zeiten“, als es den Caritas-Zentralbau mit dem schmucken Andachtsraum noch nicht gab und an jedem Sonntag im dritten Stock des Krankenhauses zwischen den Häusern B und C Stühle und Altar für den Gottesdienst aufgebaut wurden. Wie andere Mergentheimer, die nicht weit von der Klinik wohnen, war sie zusammen mit ihrem Mann dort schon früher oft beim Gottesdienst. Als sie dann Mesnerin wurde, war der Neubau schon fertig und sie hat sich daran gefreut. Anfangs waren da noch bis zu 30 und mehr Besucher im Gottesdienst. Teils wurden sie im Bett herangebracht, teils saßen sie im Rollstuhl. Viele Gespräche hat Ruth Herold da am Rande der Gottesdienste geführt und manche Lebensgeschichte geteilt.

Inzwischen sei der Andachtsraum nicht mehr so voll – die Verweildauer im Krankenhaus sei gesunken und die Gottesdienste würden zudem in alle Zimmer übertragen.

Doch – wie jeder Pfarrer weiß – ohne Mesnerin kann kein Gottesdienst gelingen. So gab Susanna Herr ihrer Mitarbeiterin Worte des großen Dankes mit auf den Weg und wünschte ihr eine gute Zeit im Mesnerinnen-Ruhestand. peka

