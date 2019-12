Eine Erfolgsstory

Millionen begeisterte Besucher, zig Millionen an Investitionen und nachhaltig entwickelte Städte, die bis heute davon profitieren. Das ist das belegbare Ergebnis von Landesgartenschauen und Grünprojekten in Baden-Württemberg.

Alles begann in Ulm – mit der ersten Landesgartenschau 1980. In Heidenheim, Bad Rappenau, in Villingen-Schwenningen und Nagold, in Schwäbisch Gmünd und Öhringen sowie in Lahr – um nur ein paar Städte zu nennen – kann man sich anschauen, was möglich ist durch eine „Gartenschau“. 2020 präsentiert sich Überlingen im neuen Gewand, 2022 Neuenburg am Rhein, 2024 Wangen im Allgäu, 2026 Ellwangen, 2028 Rottweil und 2030 erneut Ulm.

2032, 2034 oder spätestens 2036 ist der Main-Tauber-Kreis reif für eine Landesgartenschau! Bad Mergentheim hätte dann mindestens zwölf Jahre Zeit, sich vorzubereiten und das Umland aktiv mit einzubinden.

Zwölf Jahre, die im Nachhinein gesehen, also mit Blick auf die zwei bisher erfolglosen Bewerbungen um eine Landesgartenschau und die bislang kürzeren Zeiträume, sicher gut tun und wohl auch nötig sind, um alles optimal vorzubereiten – für das Großereignis.

