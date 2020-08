Einbruch in Gaststätte

Der Einbruch in die Gaststätte geschah in der Nacht auf Dienstag. © DPA

Bad Mergentheim.Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht auf Dienstag in eine Gaststätte in Bad Mergentheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Einbrecher gewaltsam Zugang in die Geschäftsräume des Lokals in der Mühlwehrstraße verschafft. Im Innern durchsuchte er das Gebäude. Dabei fand er Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und entwendete dieses. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. pol

