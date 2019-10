Einblicke bei Schnuppervorlesungen und Vorträgen

Bad Mergentheim.Noch keine Idee, wie es nach dem Abitur weitergeht? Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach hilft Schülern, diese Frage zu beantworten. Am Mittwoch, 20. November, zwischen 8 und 13 Uhr, findet in Mosbach und Bad Mergentheim, der Studieninformationstag statt. „Informieren. Orientieren. Entscheiden.“ Unter diesem Motto, können sich studieninteressierte Schüler an beiden Campus über die Hochschule, das duale Studium und die Studienangebote in den Fakultäten Wirtschaft und Technik informieren. Schnuppervorlesungen und Vorträge von Partnerunternehmen geben spannende Einblicke in die Praxis und zeigen Einstiegsmöglichkeiten auf. Bei einer Führung durch die Labore, bekommen die Teilnehmer einen Eindruck von der Ausstattung und der Arbeitsatmosphäre an der Hochschule. Das Programm im Web gibt es unter www.mosbach.dhbw.de/studieninfotag. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

