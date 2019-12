Ein Zürgelbaum für den Kurpark

Bad Mergentheim.Der Kneipp-Verein Bad Mergentheim hat der Kurverwaltung einen Zürgelbaum gespendet. Für die stets gute Zusammenarbeit mit Kurdirektorin Katrin Löbbecke, die Ende Januar in den Ruhestand geht, und mit deren Vorgänger Hans-Dieter Henn, der ebenfalls anwesend war, möchte der Kneipp-Verein ein Andenken in Form eines Baumes im Kurpark setzen. „Es ist unser Wunsch, der jahrelangen engen Beziehungen zwischen Kurverwaltung und Kneippverein so Ausdruck zu verleihen“, sagte Dr. Karin Müller-Freiberg, die Vorsitzende des Vereins. Dies dokumentiert eine Tafel mit den Amtszeiten von Löbbecke und Henn.

Vor 22 Jahren ist der Kneipp-Verein unter Federführung von Elmar Mütsch gegründet und seitdem zu einer festen Institution in Bad Mergentheim geworden. Mit seinem vielfältigen Jahres-Veranstaltungsprogramm und regelmäßigen Führungen trägt der Verein zu Bad Mergentheims Gesundheits-Leistungsspektrum bei.

Der neue Baum wurde im Äußeren Kurpark zwischen den Tischtennisplatten und dem Barfußpfad gepflanzt. Es handelt sich dabei um einen „Amerikanischen Zürgelbaum (Celtis occidentalis)“, ein mittelgroßer Laubbaum aus der Gattung der Hanfgewächse, die im Osten Kanadas und in den USA weit verbreitet sind. Kurdirektorin Katrin Löbbecke bedankte sich beim Kneipp-Vereins und stellte die langjährige angenehme und konstruktive Zusammenarbeit heraus. „Der Kneippverein leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsbildung“, sagte Löbbecke, die von der Vorsitzenden zum Ehrenmitglied des Kneippvereins ernannt wurde. kv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019