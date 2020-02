Ein vielgereister Weltbürger und großer Pädagoge

Bad Mergentheim.Er ist einer der großen Männer der Stadt, bis heute geistig und körperlich außergewöhnlich aktiv. Alois Haas, langjähriger Rektor des Deutschorden-Gymnasiums und umsichtiger Reisegestalter, feiert heute, Donnerstag, seinen 95. Geburtstag.

Viel Glück habe er gehabt seit seiner Jugend: Im kleinen Rengershausen sei er aufgewachsen in einer Bauernfamilie und einer dörflichen Gemeinschaft, die ihm Geborgenheit und soziales Empfinden vermittelten. Dazu habe man ihm die Natur und die katholische Kirche vertraut gemacht - ein unschätzbares Fundament für ein Leben, das von der Heimat hinausführe in die Vielfalt der Welt.

Leidenschaft fürs Reisen

Das städtische Leben in Bad Mergentheim entdeckte Alois Haas als Oberschüler im bischöflichen Internat „Maria Hilf“ und dann im Haus der Familie Salch, für ihn eine „sehr glückliche Zeit“. 1943 endete die Schulzeit mit dem „Reifevermerk“ und dem Einzug zum Militär. In Schlesien erlebte der junge Mann wieder eine neue Welt und lernte sie schätzen. Es mag wohl sein, dass seine Leidenschaft fürs Reisen auch hier seine Wurzeln hat. Der Heimkehr 1946 folgte aber zunächst eine harte Zeit der Ausbildung: Studium am Pädagogischen Institut Künzelsau, Einsatz an der dortigen Übungsschule und ab 1950 Studium der Fächer Pädagogik, Geografie, Geschichte und Englisch an der Universität Tübingen. Das finanzierte er durch Unterrichtseinsätze er in den Semesterferien rund um Bad Mergentheim, bis er wegen seiner hervorragenden Leistungen in die „Studienstiftung des Deutschen Volkes“ aufgenommen wurde.

Hochzeit im Petersdom

Der, wie er selbst sagt, „glücklichste Tag seines Lebens“ war die Trauung mit Gerda Mattes aus Bad Mergentheim 1953 – und zwar, worauf er besonders stolz ist, im Petersdom in Rom. Als Referendar kam der Jubilar nach Niederstetten, 1958 kam er ans Deutschordens-Gymnasium Bad Mergentheim. Dann erhielt er den Auftrag, das Mädchenprogymnasium Aalen zum Vollgymnasium zu entwickeln. 1966 wurde er zum Leiter des Deutschordens-Gymnasiums der Kurstadt gewählt und als Oberstudiendirektor blieb er hier bis zum Ruhestand 1987.

Leitung der Volkshochschule

Kollegen und Schüler wussten sein freundliches und geradliniges Auftreten ebenso zu schätzen wie sein pädagogisches Geschick und seinen Einsatz für die Interessen seiner Schule. 1959 hatte Alois Haas für fünf Jahre die Leitung der örtlichen Volkshochschule übernommen. Er holte prominente und weit gereiste Referenten in die Stadt und begann damals auch damit, Reisen zu organisieren und zu leiten. Mit dem Bus fuhr er bis nach Skandinavien, aber auch andere Erdteile standen auf dem Programm, ebenso historisch und geografisch interessante Regionen Deutschlands.

Im Lauf der Jahre bildete sich ein Stamm begeisterter Mitreisender, die die exakte und zuverlässige Durchführung jeder Reise zu schätzen wussten – bis hin zur abschließenden Reise nach Rom 2014.

Seit rund zwei Jahren lebt Alois Haas im Spital zum Heiligen Geist in Bad Mergentheim und fühlt sich hier sehr wohl. Mit großem Interesse verfolgt er bis zum heutigen Tag die Geschehnisse seiner Heimatstadt, die ihm im vergangenen Jahr die „Bürgerehrennadel“ für sein weltoffenes Wirken verliehen hat.

Seinen Festtag begeht Alois Haas im Kreise seiner Kinder, acht Enkel, zwei Urenkel und seiner Freunde. Eine besondere Freude, so sagt er, wird ihm das musikalische Ständchen bereiten, das ihm ein Quartett der Stadtkapelle Bad Mergentheim zu seinem Jubelfest aufspielen wird.

Die Fränkischen Nachrichten/Tauber-Zeitung reihen sich in die Schar der Gratulanten ein und wünschen Alois Haas noch viel Gesundheit. peka/bas

