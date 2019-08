Ein toller Anlass zur Begegnung

Edelfingen.Es war bereits das 28. Dorfbrunnenfest, das vom CDU Ortsverband Edelfingen/Dainbach organisiert wurde auf dem schönen Dorfplatz unterhalb des Rathauses.

Die Veranstaltung ist ein beliebter Treffpunkt für die Edelfinger Bevölkerung – genauso wie für zahlreiche Gäste aus der umliegenden Region.

Natürlich konnte auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an politischer Prominenz begrüßt werden. Prof. Dr. Reinhart hob besonders das außerordentliche Engagement der Helfer für das tolle Fest hervor.

Zahlreiche versteckte Helden

Dieses wunderbare Fest sei ein Anlass zur Begegnung und stelle gerade in der Zeit der immer schneller fortschreitenden Digitalisierung eine wichtige soziale Komponente dar, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. Er berichtete von der parlamentarischen Arbeit aus Stuttgart. Dort stünde in Kürze ebenfalls die Sommerpause bevor. Dennoch gebe es viele Gesetze und Vorlagen, welche auf den Weg gebracht werden müssten. Speziell die in Baden-Württemberg und dem Main-Tauber-Kreis zurückgegangene Arbeitslosigkeit zeige, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Land auf immer fortwährenden Wohlstand gestellt worden seien.

Gerade vor Ort gebe es zahlreiche „Versteckte Helden“ und mittelständische Betriebe, die der Bevölkerung Beschäftigung und Ausbildung bieten. Diese Entwicklung werde das Land Baden-Württemberg weiterhin unterstützen und vorantreiben. Man sei bei der aktuellen Investitionsquote und der Haushaltskonsolidierung auf einem guten Weg. Dabei werde vor allem auch der ländliche Raum weiter unterstützt werden. Ein gutes Beispiel ist hier die Wiederaufnahme der Polizeiausbildung in Wertheim.

Die Bundestagesabgeordnete Nina Warken fand es besonders schön, dass bei den Kommunalwahlen viele junge Leute in die Ortschafts- und Gemeinderäte gewählt wurden.

Der Bürgermeister-Stellvertreter von Bad Mergentheim und CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Lehr freute sich, zusammen mit der Fraktion und dem Gemeinderat zukunftsweisende Entscheidungen mit dem Neubaugebiet und der Erweiterung des Schul- und Kindergartengeländes getroffen zu haben. Diesen Kurs wird der Gemeinderat und die CDU-Fraktion für den Ort Edelfingen weiter begleiten und vorantreiben.

Der Ortsvorsteher Detlef Heidloff sei schon ganz gespannt darauf, zusammen mit dem neugewählten Ortschaftsrat die Aufgaben und weiteren Gestaltungen in Edelfingen voranzubringen. Vor allem stehen der Neubau des Kindergartens und die Gestaltung des Bildungscampus im Mittelpunkt. Nachdem die Gardeabteilung des SV Edelfingen unter der Leitung von Lea Deppisch und Nicole Kania mit einem schwungvollen Auftritt die Gäste verzaubert hatten, unternahm Prof. Dr. Reinhart unter der Assistenz von Klaus Wunderlich den Bieranstich. Anschließend gab es Zeit für persönliche Gespräche und Begegnungen mit den Politikern und Freunden. cdu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019