Ein Schmaus für alle Sinne

Bad Mergentheim. Einen besonderen Genuss für Auge und Ohr durfte das Publikum im Klanggarten beim Reinhard Mey Abend mit Stefan Eichner erfahren. Der fränkische Kabarettist und Sänger gestaltete ein unterhaltsames und abendfüllendes Chanson-Bühnenprogramm, natürlich wie Reinhard Mey selbst, ohne Band – nur mit Gitarre.

Es war die zweite Veranstaltung der Reihe „Frei * Luft * Kultur * 2020“, die unter dem Motto „Ausgewählte Kultur an einem ausgewählten Ort“ noch bis 13. September jeweils an den Wochenenden verschiedene Events im Klanggarten präsentiert. Die Auftaktveranstaltung am Vorabend fand wetterbedingt noch in der Wandelhalle statt, doch Stefan Eichner konnte wie geplant auf der Open Air Bühne auftreten. Der heimelige Platz hinter dem Haus des Gastes mit den großen Bäumen, bunten Blumenbeeten und grünen Sträuchern versprühte eine besonders schöne Atmosphäre und war in den Abendstunden mit den bunt angestrahlten Pflanzen- und Baumelementen auch ein zusätzlicher Augenschmaus.

Licht, Snacks und Musik

Die Besucher saßen gemütlich an Bistrotischen bei Snacks und Getränken und genossen die Lieder und Erzählungen von Stefan Eichner. Etwa, wie er 1994 als eigentlicher „Tote-Hosen“-Fan in einem Geschäft ganz verschämt nach Reinhard Meys damals neuester CD griff. Seitdem ist er ein Liebhaber der Chansons von Deutschlands bekanntestem Liedermacher und hat sein Gitarrenspiel größtenteils mit Liedern von Reinhard Mey gelernt und verfeinert. Er ist der perfekte Interpret seines Idols. „Reinhard ist einzigartig, nicht zu kopieren“, stellt Eichner klar. Sein Programm sei eine Hommage an Mey, ein Streifzug durch über vier Jahrzehnte seines Schaffens. Das Publikum im ausverkauften Klanggarten war begeistert, als die allseits bekannten Lieder wie „Der Mörder ist immer der Gärtner“, „Wie vor Jahr und Tag“ oder „Aller guten Dinge sind drei“ erklangen. Aber auch die Lieder aus der „zweiten und dritten Reihe“, wie Eichner sie nennt, fesselten die Zuhörer. Schließlich hat Reinhard Mey in seiner Karriere über 500 Lieder geschrieben. Der Klassiker „Über den Wolken“ durfte dabei natürlich nicht fehlen. Der kurzweilige Abend endete schließlich mit dem unvergänglichen Hit „Gute Nacht, Freunde“, den das Publikum leise mitsummte.

Nils Heinrich am 21. August

Die Veranstaltungsreihe „Frei * Luft * Kultur *“ berücksichtigt neben dem Genre Musik auch Literatur, Kabarett und Kleinkunst.

Der vollständige Veranstaltungsplan kann auf der Homepage der Stadt Bad Mergentheim eingesehen werden. Stefan Eichner wies gezielt noch auf seinen Musikkabarett-Kollegen Nils Heinrich hin, der am Freitag, 21. August im Klanggarten auftreten wird. Karten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

Der Veranstaltungsort bietet genügend Platz, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten und sämtliche Auflagen zur Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden sind selbstverständlich gegeben. kv

