„Ein Planfeststellungsverfahren nötig“

Das Regierungspräsidium will den Knoten B 19/B 290 wie folgt (Stand 2019) umgestalten: Auf Höhe der Esso-Tankstelle am Bad Mergentheimer Stadtausgang sollen fünf Fahrspuren parallel laufen, um den Verkehrsfluss an der Ampelkreuzung möglichst groß zu halten. Zwei Fahrbahnen sollen den Berg anlaufen, zwei von oben ins Tal führen. So soll unter anderem ein nebeneinander von Lkw und Pkw in eine Fahrtrichtung möglich sein. Viele Stadträte plädierten noch in einer Ratssitzung im April 2019 für einen Kreisverkehr.