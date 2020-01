Ein neues Schema für die Ausbildung festgelegt

Bad Mergentheim.Seit dem 1. Januar gilt das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe. Es beinhaltet auch, dass es künftig nur noch einen Ausbildungsgang zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann gibt. Die Auszubildenden werden zunächst zwei Jahre eine gemeinsame, allgemein ausgerichtete Phase durchlaufen. Zum dritten Ausbildungsjahr können die Teilnehmer entscheiden, ob sie die generalistische Ausbildung fortsetzen oder eine Spezialisierung in der Altenpflege oder der Kinderkrankenpflege anstreben.

An der Pflegeschule der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) erwerben die Azubis Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie an den unterschiedlichen Ausbildungsorten unterstützen und sie fit für den Pflegealltag machen. Es werden theoretische Grundlagen und so genannte Skills (Fähigkeiten und Fertigkeiten) zur pflegerischen Versorgung von Menschen aller Altersstufen vermittelt.

Um Pflegefachmann/-frau werden zu können, benötigt man einen mittleren Schulabschluss. Weitere Informationen zur Ausbildung, möglichen Ausbildungsplätzen und einen Anmeldebogen erhalten alle Interessierten unter Telefon 07931/482670 oder über die Homepage www.epe-mgh.de.

