Ein Meister des Krimis

Bad Mergentheim.Das „Literatur im Schloss“-Sommerfestivals endet am Sonntagabend im Klanggarten des Bad Mergentheimer Kurparks mit dem Krimi-Bestseller-Autor Friedrich Ani, der seinen neuen Roman „All die unbewohnten Zimmer“ vorstellt. Beginn ist um 20 Uhr.

Meister des Kriminalromans

Friedrich Ani ist ein Meister des Kriminalromans. Seine Bücher um die Ermittler Tabor Süden, Polonius Fischer oder Jakob Franck werden kultisch verehrt. In seinem jüngsten Werk „All die unbewohnten Zimmer“ lässt Ani sie und die Beamtin Fariza Nasri aufeinandertreffen, um den Mord an einer Bibliothekarin und an einem Streifenpolizisten aufzuklären. Die Todesfälle erregen größte Aufmerksamkeit, weil sie gesellschaftliche und politische Debatten (ausgehend vom rechten Rand) über die unfähige Polizei, Flüchtlingskinder, Ost- und Westdeutschland, „das System“ anfachen.

Weitere Verbrechen

Deshalb kämpfen „die Vier“ mit möglichen Hinweisen auf die Täter, Zeugen, die nichts gesehen haben wollen, suchen nach Vermissten, die zur Aufklärung beitragen (sollten), sind konfrontiert mit falschen Geständnissen.

Nachfolgeverbrechen können sie dabei zunächst nicht verhindern – bis die unterschiedlichen Fahndungsmethoden „der Vier“ den Zufall in Notwendigkeit überführen. „Ziemlich große Krimi-Literatur“, hieß es dazu lässig im Stern. lis

